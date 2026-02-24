El excomisario Villarejo declara hoy en el juicio a los Pujol como principal testigo de la 'Operación Cataluña'

El excomisario José Manuel Villarejo declarará este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia por la fortuna que guardaban en Andorra. Con su testimonio y el de otros cuatro policías, todos ellos imputados en la querella presentada en Andorra por presuntas coacciones a los responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para supuestamente obtener datos de políticos catalanes, la sesión de este martes se centrará en la 'Operación Cataluña'.

La intervención de Villarejo en la presentación de la denuncia con la que quien fue pareja de Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez, denunció haberle acompañado a Andorra con bolsas con dinero, así como la forma en la que se supo que el expresidente catalán guardaba millones en el país vecino forman parte de las piezas clave de la estrategia de defensa de los Pujol para para solicitar la nulidad de actuaciones o, al menos, la absolución de todos ellos

Y todo va a depender en gran medida del testimonio de Villarejo. La defensa de los Pujol también ha presentado al tribunal una serie de "notas internas" realizadas por el propio excomisario que se contradicen entre sí sobre dónde guardaba el expresidente catalán su dinero en Andorra y la mejor forma de actuar para descubrirlo e investigarlo.

Además de Villarejo también está citado el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, único condenado por un episodio de la 'Operación Cataluña', en concreto, por la introducción de un pendrive de origen dudoso en el caso, que el instructor puso en cuarentena y ordenó la apertura de diligencias para investigar qué había sucedido.

Tanto él, como su número dos, Bonifacio Díez Sevillano, el que fue jefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín-Blas -al que Villarejo responsabiliza de las coacciones a la BPA- y el exagregado de la Embajada de España en Andorra Celestino Barroso están imputados en la causa que se sigue en Andorra por la querella interpuesta por los hermanos Cierco, propietarios de la BPA. Por eso es muy posible que se nieguen a declarar.