LLAMADA
Feijóo traslada a Marco Rubio que España será "un país fiable" para sus aliados
El presidente 'popular' mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos
EFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo una conversación telefónica este lunes con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que el líder de los 'populares' le trasladó que su propósito en materia de política exterior es que España sea "un país fiable" para sus aliados.
Según ha informado el PP, en el transcurso de la llamada, que se prolongó durante casi media hora, ambos hicieron un repaso de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos.
Asimismo, Feijóo le confirmó el compromiso de que su Gobierno tendrá como prioridad el fortalecimiento del vínculo transatlántico y el refuerzo de la seguridad de Occidente frente a las actuales amenazas.
También intercambiaron impresiones sobre la situación en Hispanoamérica, especialmente en lo relativo al objetivo común de que Venezuela pueda vivir bajo una democracia plena.
A este respecto, el líder de los populares le agradeció el esfuerzo para avanzar en este propósito que "el PP ha perseguido activamente durante los últimos años".
Coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Feijóo expresó a Marco Rubio el firme respaldo de España a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la necesidad de que Europa y Estados Unidos mantengan "una posición unida y decidida en defensa de la paz, la libertad y la seguridad del continente europeo".
