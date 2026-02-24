Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato en TenerifeDemolición del Hotel NeptunoNormas europeas adaptadas a CanariasCD TenerifeTiempo en TenerifeLlegan los therian a Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi

El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar este miércoles un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents