En Directo
Minuto a minuto
Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"
A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi
El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar este miércoles un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.
Miguel Ángel Rodríguez
¿Qué queda por saber del 23F?
Lea aquí las 6 incógnitas que podrá resolver la desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado.
"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre"
Este lunes, cuando se cumplieron 45 años del intento de golpe de Estado, el presidente Pedro Sánchez anunció que haría pública la información reservada sobre este episodio para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía" en un mensaje en 'X'.
"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", añadió el jefe del Ejecutivo que considera que "la memoria no puede estar bajo llave", añadió
Fin a "una situación atípica en las democracias"
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los documentos que durante décadas "han permanecido clasificados bajo una normativa franquista" ahora se van a poder a consultar por "historiadores, investigadores y la propia ciudadanía" a través de los canales oficiales. Saiz ha explicado que con esta medida España acaba con "una situación atípica en las democracias", pues ya Alemania hizo públicos en 2012 "documentos relacionados con este pasaje de nuestra historia".
"Toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"
