Caso Azagra

La Audiencia de Badajoz exige al hermano de Pedro Sánchez su domicilio tras comprobar que dio el de su abogado

El organismo judicial da un plazo de 24 horas para aportar su dirección y recuerda que se deben entregar las citaciones personalmente

David Sánchez llega a los juzgados de Badajoz, en una imagen de archivo.

David Sánchez llega a los juzgados de Badajoz, en una imagen de archivo. / Santi García

Miriam Rubias

La Audiencia Provincial de Badajoz reclama a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, su domicilio después de comprobar que la dirección aportada previamente es la del despacho de su abogado.

La diligencia de ordenación ha sido emitida este martes para que se aporten los datos dentro de la causa que permanece abierta contra él y diez personas más por su presunta contratación irregular de la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios de esta institución. Este texto emitido por la Audiencia Provincial llega meses antes de que se celebre el juicio oral en la capital pacense, fechado entre el 28 de mayo y 4 de junio.

El organismo judicial da un plazo de 24 horas para aportar el domicilio real del procesado y recuerda que se deben entregar las citaciones personalmente. Reclaman esto tras haber aportado como domicilio particular la dirección del despacho de su letrado.

Además de David Sánchez, también se les reclama su domicilio particular a otros investigados. Es el caso de Luis María Carrero Pérez y Francisco Martos Ortiz. Según indica la Audiencia en su diligencia, tampoco han podido notificarles a ellos en la Diputación Provincial de Badajoz. Por ello, se les reclama su dirección o personarse en la secretaría de este órgano judicial. Para ello, también se les da 24 horas.

Caso Azagra

El juzgado de Badajoz abrió el pasado junio de 2024 diligencias de investigación contra David Sánchez, conocido como Azagra, y el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo. Además, otras nueve personas más también están citadas en calidad de investigado, entre ellos funcionarios, jefes de servicio y diputados.

Los presuntos delitos a los que se enfrentan son contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Este caso parte de la denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias.

David Sánchez fue contratado en julio de 2017 como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, que entonces presidía Gallardo, y desde 2021, fue jefe de la Oficina de Artes Escénicas de este mismo organismo. Además, también se juzga la contratación de Luis María Carrero, que en ese momento era asesor en Moncloa y que llegó a la institución provincial para desempeñar el cargo de jefe de Sección de las Actividades Transfronterizas.

