El PP tacha de "cortina de humo" la desclasificación de los documentos del 23F

El Gobierno ha anunciado que este martes desclasificará todos los documentos relaciones con el golpe de Estado del 23F. 45 años después de que el coronel Antonio Tejero entrara en el Congreso a punta de pistola, el Ejecutivo cree necesario "saldar una deuda histórica". Sin embargo, no lo ven de la misma forma en el PP. La portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, ha tachado el anuncio del Gobierno de una nueva "cortina de humo" para opacar las polémicas que le rodean.

A mediados de noviembre de 2025, el Congreso acogió en la sala Constitucional la proyección del primer capítulo de la serie 'Anatomía de un instante, de Alberto Rodríguez, y basada en el libro homónimo de Javier Cercas que narra el golpe de Estado. Fue el propio autor el que, dirigiéndose a Pedro Sánchez, pidió que se desclasificaran todos los documentos del 23F: "No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado porque la verdad la sabemos y los de los bulos van a seguir contándolas, pero por lo menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse".

Este lunes, el propio Sánchez ha publicado un mensaje en la red social X, antes Twitter, recuperando las palabras de Cercas para hacer el anuncio de que el Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de "los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". "Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino", continuaba en la publicación en redes sociales.

A los pocos minutos, y citando el mismo mensaje, la portavoz de los populares en la Cámara Baja, ha considerado que el anuncio solo busca opacar las polémicas que rodean al Ejecutivo de coalición. "Vamos a cortina de humo al día. Se cumplen los pasos del colapso total", ha publicado Muñoz. No obstante, no se ha pronunciado sobre si consideran necesario o no dar este paso.