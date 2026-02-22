¿En qué se parecen y en qué se diferencian las propuestas de Sumar y Rufián?

Los partidos de Sumar en el Gobierno, por un lado, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por otro, han presentado esta semana sus propuestas de unidad a la izquierda del PSOE con algunas similitudes, como el objetivo de frenar a PP y Vox en las urnas, pero muchas diferencias.

El objetivo Rufián lleva tiempo defendiendo la creación de un frente amplio de izquierdas para tratar de impedir el avance electoral de PP y Vox, incluyendo a partidos nacionalistas e independentistas, y el pasado miércoles concretó su propuesta en un acto junto al portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado. En paralelo, los cuatro partidos de Sumar que gobiernan con el PSOE (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns) celebraron un acto el sábado donde ratificaron su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales. Con esta nueva alianza, que supone la refundación de Sumar y a la que invitan a unirse a más partidos de izquierdas, coinciden con Rufián en su objetivo de intentar frenar a la derecha y la "ultraderecha".

Reparto territorial Rufián propuso en su acto hacer un reparto de provincias, de forma que se presente en cada una el partido con más arraigo territorial, y se preguntó quién iba a estar dispuesto a renunciar. Sin embargo, días después aclaró en su cuenta de la red social X que no estaba pidiendo "retiradas" de algunos partidos, sino "confluencias" para potenciar en cada provincia a todos aquellos que estén más capacitados para ganar escaños a Vox. Por su parte, en la nueva coalición Sumar abogan por buscar nuevas fórmulas para maximizar los resultados electorales, aunque no hay nada concreto sobre la mesa. Eso sí, formaciones como Más Madrid y otras de la actual coalición Sumar, como Compromís y Més per Mallorca, reivindican que los partidos territoriales tengan más protagonismo en sus respectivas circunscripciones si finalmente todos vuelven a ir juntos, de forma que ocupen los principales puestos en las listas electorales y lideren las políticas en sus territorios.

Los apoyos La idea de Rufián no cuenta con el respaldo de su propio partido y también ha sido rechazada por formaciones como Bildu y BNG, que quieren ir por libre, pero el portavoz de ERC considera que sí tiene apoyo popular. Desde la nueva coalición Sumar agradecen que Rufián haya profundizado en el debate sobre la unidad en la izquierda y reconocen ciertas sinergias, pero ponen el foco en su propio proyecto, al que se han unido ya los cuatro partidos del espacio de Yolanda Díaz en el Gobierno: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes. Tanto Rufián como Sumar han tendido la mano a Podemos, pero los morados rechazan ambas propuestas y se presentan como la verdadera alternativa de izquierdas.

El proyecto Rufián reconoce que su planteamiento es solo una idea a la que le falta concreción, pero incide en que para él lo importante ahora es el 'cómo', no el 'qué' ni el 'quién'. No obstante, ha sugerido ya que los partidos que se sumen a este frente de izquierdas compartan "tres o cuatro puntos programáticos" y que haya una "coordinación interparlamentaria" posterior. Por su parte, los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno subrayan que llevan meses cocinando a "fuego lento" su nuevo proyecto político, que dejará atrás la marca Sumar, al no contar ya con el paraguas de Movimiento Sumar, y que tendrá un nuevo nombre, aún por definir. Para ellos el fondo es importante y, de hecho, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, replicó a Rufián en el acto de refundación de Sumar que para ganar a la derecha en las urnas hace falta "sociología electoral" pero también "proyecto".