La exmujer de Pujol Ferrusola renuncia al testimonio de Vicky Álvarez, expareja del primogénito, que no declarará por la fortuna en Andorra

Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, no declarará finalmente este lunes, como estaba previsto, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia por el dinero que tenían oculto en Andorra, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. El único abogado que solicitaba su testifical era Oriol Rusca, que defiende a Mercè Gironès, la que fuera esposa del hijo mayor del exmandatario catalán, y ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en la que renuncia a su declaración.

Por ello, Vicky Álvarez ya no tendrá que comparecer en la vista, pues la defensa de Gironès era la única parte personada en el proceso que la proponía como prueba. Su testimonio podía haber resultado clave para tratar de acreditar si las pesquisas se iniciaron por la llamada 'Operación Cataluña'. La denuncia en la que relataba cómo había acompañado a Jordi Pujol Ferrusola al país vecino con bolsas con dinero fue el origen del caso, en 2012, aunque la investigación quedó en letargo hasta que dos años después el expresidente catalán reconoció su fortuna en bancos del país vecino, tras publicarse un pantallazo con la de de su esposa, la fallecida Marta Ferrusola, y las de cuatro de sus hijos.

El testimonio de Álvarez podría haber sido relevante para conocer de primera mano cuánta influencia tuvo en su iniciativa el excomisario José Manuel Villarejo, quien, según sus notas y audios, se había reunido con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y con la que era presidenta del PP catalán y ahora diputada en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez-Camacho, para investigar a políticos catalanes dentro de las prácticas que se conocen como la 'Operación Cataluña'. El propio excomisario declarará este martes junto con otros cuatro policías imputados en la querella que se sigue en Andorra por presuntas coacciones a la Banca Privada d'Andorra, causa en la que también están imputados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.

Cuando Vicky Álvarez -según la llama en sus notas el comisario Villarejo- declaró en 2017 ante la comisión de la 'Operación Cataluña' celebrada en el Parlament, Álvarez cargó contra Sánchez-Camacho, con la que comió en el restaurante La Camarga el 7 de julio de 2010, conversación que se grabó y acabó haciéndose pública. Ante los diputados catalanes, Victoria Álvarez se despachó contra Alicia Sánchez-Camacho y la tildó de "traidora a su partido, a la justicia y a España" por todo lo relacionado con la célebre grabación. La expareja de Jordi Pujol Ferrusola explicó que aquella charla le había costado la ruina en todos los sentidos y que seguía recibiendo amenazas anónimas. "He denunciado a una familia [Pujol], seguramente por ahí van los tiros".

La propuesta inicial de declaración de Victoria Álvarez levantó expetación, ya que partía de la que fue esposa de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, que se enfrenta a la segunda mayor petición de pena en el juicio: 17 años de cárcel. Jordi Pujol Ferrusola es quien se enfrenta a la mayor: 29 años de prisión. Para el expresidente catalán Jordi Pujol Soley la petición de pena es de nueve años, mientras que el resto de sus hijos se enfrentan a ocho, salvo en el caso de Josep, para el que se eleva a 14 años. El abogado de Mercè Gironés, también ha renunciado a la declaración de Jordi Pujol Gironés, del hijo de su representada y de Jordi Pujol Ferrusola.