La crisis interna del PSOE en Extremadura obliga a aplazar un foro de debate con Ibarra sobre el rumbo del partido

Dos meses después de las elecciones autonómicas en Extremadura, en las que el PSOE obtuvo el peor dato de su historia, los socialistas parecen asentados en el inmovilismo. Es lo que piensan muchos militantes, que censuran que la nueva gestora del partido, con José Luis Quintana al frente, no haya dado pasos todavía para conformar una nueva ejecutiva regional y elegir al nuevo líder socialista en Extremadura.

Eso, unido a las diferencias de opinión sobre la posibilidad de una abstención del PSOE para dejar gobernar a Guardiola, al haber sido el partido más votado, han llevado a un grupo de personas a organizar un foro de debate, con el expresidente regional Juan Carlos Rodríguez Ibarra como participante, que finalmente han decidido aplazar.

Foro de debate en Plasencia

El encuentro se había previsto en Plasencia, en el centro cultural Las Claras, el próximo viernes 27 de febrero. Además de Ibarra, estaba confirmado también el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna y Paco Castañares iba a ejercer de moderador.

Se trata de uno de los promotores y ha explicado a este periódico que también se estaba buscando para la mesa de debate a representantes del "no es no", es decir, contrarios a la abstención del PSOE en la investidura de Guardiola. Otro factor que ha destacado Castañares es que estaba previsto abrir al final "un turno de debate" para que los militantes, que iban a acudir de todos los puntos de la región, "pudieran expresarse libremente".

Paco Castañares, junto a Felipe González, en un congreso en Plasencia. / Toni Gudiel

Fecha para el comité

Sin embargo, ha apuntado que, cuando la organización del foro ha llegado a oídos del aparato del partido, "han comenzado a llamar a la gente pidiendo que no acudieran al acto", con lo que no ha dudado en afirmar que "lo han prohibido".

No solo por las llamadas al boicot del foro, sino también porque "van a convocar el comité regional del partido justo el día siguiente", el sábado 28 de febrero, en el que Castañares espera que "haya un debate sobre la gobernabilidad en Extremadura, si es conveniente abstenernos o no y también en las elecciones municipales del año que viene, en el caso de que el PP resultara la lista ganadora".

Reclaman el proceso

Lo que desean además los promotores del acto es que el congreso sirva para iniciar ya el proceso congresual que lleve a la elección del nuevo secretario general regional del PSOE y de la nueva ejecutiva regional.

En todo caso, Castañares ha subrayado que el foro "se ha aplazado, pero no desconvocado, habrá que ver qué pasa en el comité regional".

Descontento

Lo cierto es que entre parte de la militancia existe un descontento con Quintana porque "en vez de ser el presidente de la gestora, está actuando como delegado del Gobierno en el PSOE de Extremadura".

Lo que critican es que, "en dos meses, no ha hecho nada hasta que el agua que estaba cayendo ha salido por los enchufes", es decir, considera que, hasta ahora, el partido ha estado "estancado" y la decisión de convocar el comité va "a remolque" de la organización del foro de debate.

Secretario el 3 de mayo

También señalan que "Quintana dijo que convocaría el congreso del PSOE después de que se formara el gobierno regional y, ahora, justo después de que se organice una reunión con militantes de la región, decide convocarlo".

Según ha apuntado Castañares, dado cómo van las negociaciones entre el PP y Vox, la intención de la gestora del PSOE ahora es "tener resuelta la elección del nuevo secretario general el 3 de mayo" para contar con un candidato claro en caso de repetición de las elecciones autonómicas a finales de junio.