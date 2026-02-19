El PP cita a Zapatero en la comisión Koldo del Senado por sus vínculos con Plus Ultra en plena campaña de Castilla y León

El PP ya ha puesto fecha para la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación sobre el caso Koldo del Senado. Será el próximo 2 de marzo, en el arranque de las elecciones de Castilla y León, cuando el expresidente del Gobierno tenga que acudir a la Cámara Alta para dar cuenta sobre sus vínculos con Plus Ultra y su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea en 2021, tras la pandemia de covid, por un valor de 53 millones de euros.

Tras anunciar en diciembre su intención de citar a Zapatero, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que la fecha señalada para que el exjefe del Ejecutivo desfile por la Cámara Alta será el próximo 2 de marzo. Antes lo harán el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el 25 de febrero, y el "posible testaferro" de Zapatero, Julio Martínez Martínez, conocido como 'Julito' y que los populares identifican como el "primer eslabón" de la trama.

"La huida de Zapatero ha llegado a su fin", asegura García, según una nota informativa enviada por el PP, en la que la portavoz hace alusión al anuncio de la campaña electoral de Zapatero de 2008 para decir que el expresidente está "de sospechas de corrupción hasta las cejas". En este sentido, señala que el exdirigente socialista tendrá que "responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narco dictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello".

El supuesto entramado

Los populares señalan a Zapatero como el "nexo corruptor" entre el Gobierno de España y el régimen de Nicolás Maduro y subrayan que fueron las presiones del primero lo que llevó a Sánchez a rescatar a Plus Ultra con 53 millones de euros. "Lo que entonces generó multitud de sospechas, hoy son pruebas acumuladas de un negocio redondo para el PSOE, Pedro Sánchez, Maduro, y Zapatero y su familia", sentencia García.

En la nota de prensa, los conservadores detallan que Plus Ultra recibió los 53 millones de euros, por los cuales 'Julito' "cobra una importante comisión"; que después es Zapatero el que se beneficia "cobrando por asesorías fantasmas a este amigo; que las petroleras chavistas "cobraban la deuda que tenía Plus Ultra con ellas" y, por último, Sánchez "se ganaba el favor de Maduro y de las maletas de Delcy". "Todos ellos se hicieron de oro con el sufrimiento del pueblo venezolano y con los impuestos de los españoles. Se creyeron impunes y pensaron que nunca tendrían que asumir responsabilidades; pero se equivocaron", recalca García, pese a que no existen pruebas de este entramado.

A comienzos de febrero, el expresidente del Gobierno negó haber tenido intervención alguna en la operación de rescate de Plus Ultra y calificó de "cero absoluto" su supuesta participación en facilitarlo. Sí reconoció haber ejercido tareas de asesoría para la empresa Análisis Relevante, cuyo dueño es Julio Martínez Martínez y que tiene como cliente a la aerolínea. No obstante, defendió la legalidad de las mismas y desvinculó estos trabajos de cualquier influencia en la decisión del Gobierno sobre Plus Ultra.