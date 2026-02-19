Un error en la tramitación del cese del número 2 de la Policía obliga a publicar un BOE extraordinario con su salida del puesto

Fuentes de Moncloa confirman a EL PERIÓDICO que el Gobierno ha tenido que publicar una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado para dar cabida en ella al cese del comisario principal José Ángel González como director adjunto operativo (DAO) de la Policia Nacional.

Oficialmente, y trancurridas 48 horas de su dimisión, el Cuerpo Nacional de Policía ha seguido teniendo en la mañana de este jueves como DAO a González, que venía siéndolo desde octubre de 2018 y que dejó el pasado martes antes de que lo cesaran. Su dimisión fue aceptada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ese mismo martes en que trascendió una querella presentada contra él por agresión sexual a una inspectora de policía, pero en la mañana de este jueves no había aparecido el cese subsecuente publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El error ha sido ya subsanado, y la diposición es pública ya con est texto: "En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 47.6 y 48.1 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, vista la propuesta del Director General de la Policía y el informe de la Secretaria de Estado de Seguridad, he resuelto cesar en el puesto de Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Policía a don José Ángel González Jiménez, Comisario Principal de la Policía Nacional". Lo firma el titular de Interior con fecha 18 de febrero.

Sucesión automática

La mecánica de la Policía establece una sucesión provisional automática para casos de ausencia del DAO: sus funciones recaen en la siguiente persona en la estructura, en este caso la subdirectora general de Recursos Humanos y Personal y comisaria principal Gemma Barroso. Para su asunción de funciones de DAO no es preceptiva la publicación en el BOE de su nombramiento interino, pero sí que lo es la publicación del cese del número dos de la Policía. De hecho, la publicaciòn en el BOE es parte de la tramitación del cese. Y eso no se ha producido hasta las 13:20, pese a que, últimamente, no había generado tanta expectación una publicación en el boletín estatal como este cese.

En el Ministerio del Interior había funcionarios en la mañana de este jueves comprobando qué ha podido pasar, sin que haya trascendido si la causa es un olvido o un fallo de comunicación. En la Dirección General de la Policía tampoco dicen conocer la razón.

Cese firmado

Este miércoles, por la mañana, horas después del terremoto en Interior, el ministro Marlaska había firmado el cese de José Ángel González, que es el acto burocrático posterior a la aceptación de la dimisión, y, según fuentes de Interior, por la tarde el hecho fue comunicado a Presidencia del Gobierno, el ministerio que decide los contenidos del BOE de cada día. Por alguna razón que en Interior no se explican, el cese no ha salido en el Boletín. En Presidencia del Gobierno niegan responsabilidad sobre este asunto.

Este miércoles, de hecho, se celebró una reunión de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional. La presidió Francisco Pardo, el director general del cuerpo, y, ante todos los vocales congregados, la cúpula uniformada de la Policía, y con el sillón del comisario González vacío, le dijo a Gemma Barroso que le tocaba asumir las funciones del dimitido hasta que haya un nuevo DAO.

La previsión que manejan en el ministerio del Interior es la de confirmar un nombramiento la próxima semana. En principio será una mujer; es lo que desea el ministro.