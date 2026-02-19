Aznar reivindica a las élites "políticas, académicas y periodísticas" para frenar el "ascenso del populismo" y del "fenómeno Trump"

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, no suele dar puntada sin hilo en sus intervenciones públicas, y mucho menos en las que organiza o promueve la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside. Este jueves, en el solemne salón de pasos perdidos del Senado, y con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, como anfitrión, Aznar presentó la biografía de Alexis de Tocqueville escrita por Eduardo Nolla, editada por FAES y titulada 'Un liberal único'. Una ocasión que no desperdició para, aun de manera muy críptica y velada, alertar del auge del "populismo" y de la pujanza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el que se ha mostrado muy crítico, especialmente desde su retorno a la Casa Blanca.

Reivindicando la vida, obra y trayectoria del célebre autor de 'La Democracia en América', el que fuera jefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004 recomendó tener en cuenta su legado intelectual, que llegó a definir como "singularmente orientador". Algo que aterrizó así en el actual contexto: "Hoy asistimos al cuestionamiento radical de todas las figuras de autoridad y mediación, más conocidas como 'élites'. ¿Qué es el populismo sino la manifestación más evidente de tal rechazo?". A lo que añadió, concretando: "Suele explicarse así la victoria del Brexit en el Reino Unido, el ascenso de formaciones populistas a lo largo y ancho de toda Europa y el fenómeno Trump en los Estados Unidos".

Para el que fuese líder del PP entre 1989 y 2004, y artífice de la refundación del partido tras la etapa de Manuel Fraga en Alianza Popular (AP), "puede que en esta gran crisis de la mediación intervengan fuerzas más estructurales y profundas. Fuerzas identificadas, en gran medida, por Alexis de Tocqueville, y eso renueva el interés de sus análisis", sentenció.

Sin abandonar en ningún momento el tono críptico, amparado por el carácter académico del acto, en el que también intervinieron el autor de la biografía y el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, Aznar denunció que "en las sociedades igualitarias prosperan, juntos, la autoconfianza arrogante y el desinterés por lo común", un "solipsismo" a su juicio elevado "a la máxima potencia por las nuevas tecnologías". "Todo el mundo se cree perfectamente informado y conocedor de temas que afectan a la sociedad en su conjunto. Sin necesidad de mediación política, académica o periodística", lamentó el cuarto presidente de la democracia, rodeado de cuadros del siglo XIX español, uno de ellos con Cánovas y Sagasta de protagonistas. Y remató así su diatriba: "Hoy cunde una mentalidad crítica que, sin embargo, es incompleta, y por lo tanto peligrosa, porque duda de todo menos de sí misma".

Como receta para superar todo ello, en un discurso con una única mención expresa al presidente norteamericano Trump, pero ninguna a Vox o sus homólogos europeos, Aznar abogó por defender, con Tocqueville, los valores de la Ilustración, pero al mismo tiempo "otros valores tradicionales, caídos paulatinamente en desuso". Y blandiendo de nuevo la figura de quien llegó a ser ministro de Exteriores de Napoléon III, reivindicó a los "liberales moderados" que "rechazaban tanto la nostalgia reaccionaria como la euforia revolucionaria".