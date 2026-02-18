Polémica
Vox expulsa a Ortega Smith por negarse a dejar la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid
El partido ha activado un procedimiento disciplinario previsto en sus estatutos por infracción "muy grave"
EP
Vox ha decidido la expulsión cautelar de Javier Ortega Smith por desacatar una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, según ha confirmado Europa Press.
En concreto, la Ejecutiva de Vox adoptó su cese por unanimidad el pasado 12 de febrero, según ha adelantado 'Voz Pópuli', y designó a Arantxa Cabello como nueva portavoz del grupo municipal.
Ortega Smith ha desacatado la orden y, así, Vox ha activado un procedimiento disciplinario previsto en sus estatutos por infracción "muy grave", en virtud del cual el exdirigente de la formación ha sido expulsado de forma cautelar.
Fundador y exnúmero dos
Se trata del enésimo desencuentro de Ortega Smith con Vox. El que fuera fundador del partido ha ido perdiendo peso en el partido tras protagonizar algunos choques con la dirección de Santiago Abascal. Llegó a ser secretario general y vicepresidente de Vox, pero en enero de 2024 se quedó reducido a vocal y acabó fuera de la dirección el pasado mes de diciembre. En el Congreso, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta el pasado mes de noviembre, perdió la titularidad en la Comisión de Interior y la de Justicia. El único cargo que mantenía era el de portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.
Ha protagonizado episodios que se han interpretado como provocaciones por la dirección de Vox. Asistió a la presentación del 'think tank' de su amigo Iván Espinosa de los Monteros, figura incómoda para Vox, y se dejó ver en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, después de que Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno.
Cuando fue degradado en el Congreso en noviembre, Ortega Smith se declaró "sorprendido" por una decisión que consideraba "equivocada e injusta". Después, el líder de Vox y él se enredaron en un símil futbolístico al responderle Abascal que hay que "aprender a ceder paso" y que en el partido "hay un gran banquillo". El diputado se equiparó con un "delantero" con experiencia que sabe "meter goles".
- El bejeque, de símbolo ancestral del territorio a protagonista actual de la biodiversidad de Canarias
- Multado con 200 euros por Hacienda por recibir un Bizum de su madre: la Agencia Tributaria castiga estas operaciones que miles de tinerfeños hacen a diario
- Entierro de la Sardina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025
- EL DÍA sortea entradas: Te espera una noche de humor en El Sauzal con En Otra Clave, que te invita a reír sin parar
- Dos años de cárcel por pedir a una niña de 14 años en Tenerife que le enviara fotos desnuda
- Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Santa Cruz ejecutará nuevas medidas de seguridad en el edificio de la muerte: eliminará las escaleras de varias plantas y el acceso al sendero
- Canarias tiene un límite: un 18M más desinflado e impaciente exige pasar ya a la acción y limitar el turismo