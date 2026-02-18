El PP reprueba a Isabel Rodríguez en el Senado por el "fracaso" de su política de vivienda

Isabel Rodríguez se ha convertido este miércoles en la octava ministra del Gobierno de Pedro Sánchez en ser reprobada por las Cortes Generales. Ha sido el PP, con mayoría absoluta en el Senado, quien ha aprobado una moción para censurar la gestión de Rodríguez al frente del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, en esta ocasión, los populares solo han contado con el respaldo de Vox y la abstención de Junts, mientras que el resto de los socios del Ejecutivo, muy críticos también con la situación del mercado inmobiliario, se han mantenido del lado del Gobierno alegando que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias.

"Esta ministra protege al okupa y al que no paga frente a los ciudadanos que se esfuerzan todos los días, lo que ha provocado que los alquileres hayan aumentado en los últimos cinco años casi un 50% por la falta de oferta, porque este Gobierno no protege la propiedad privada, no está impulsando la construcción de vivienda y no está incentivando que las viviendas vacías salgan al mercado". Con este análisis, la senadora del PP Cristina Casanueva ha apelado al resto de partidos a respaldar su iniciativa.

Sin embargo, ha tenido poco éxito. Todos los socios del Ejecutivo han recordado a los populares que no se puede reprobar a una ministra cuando las competencias las tienen las comunidades autónomas. "Podemos reprochar a la ministra su intervencionismo político, pero no podemos reprobarla por algo que no es de su competencia", ha dicho el senador del PNV Igotz López. Le ha secundado el parlamentario de Junts Joan Bagué, que ha recordado que "las competencias de vivienda en todo el estado son de las comunidades autónomas", aunque han terminado absteniéndose. Y lo mismo el senador de ERC Jordi Gaseni, que ha dicho que la Generalitat tiene "la competencia exclusiva plena en materia de vivienda".

La moción

Aun así, el PP ha echado mano de su mayoría absoluta para aprobar la moción en la que constata "el fracaso" de la Ley de Vivienda y de las políticas implementadas por el Gobierno de Sánchez y, en concreto, por el ministerio de Rodríguez. En este sentido, el texto denuncia las "terribles consecuencias sociales" que están teniendo para "toda una generación de jóvenes a la precariedad".

Así, plantean la reprobación de la ministra por una larga lista de motivos. Entre ellos, su "enfoque sesgado, ideológico y radical de las políticas necesarias para paliar la grave situación de emergencia"; "su manifiesta incompetencia"; "su obcecación por la búsqueda externa de culpables"; "su fomento, protección y amparo" de la ocupación o su "guerra contra las Comunidades Autónomas". En definitiva, el PP lo resume como su incapacidad para "aportar soluciones eficaces" y por haber "disparado" el problema de la vivienda "hasta límites que son insoportables".

Prácticamente a la vez, en el Congreso, los populares se han ido apoyando en distintas aritméticas parlamentarias para sacar adelante otra moción en la que planteaban una serie de medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda. Entre ellas, bajar el IVA en la adquisición de la primera vivienda del 10% al 4% y permitir su fraccionamiento, así como el del Impuesto de Transmisiones o eliminar o bonificar el IRPF a los jóvenes durante los primeros cuatro años de su vida laboral para que puedan ahorrar para una vivienda.