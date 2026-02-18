Marlaska releva al comisario mano derecha del número 2 de la Policía por el escándalo de agresión sexual

Segundo alto cargo de la Policía Nacional en caer por la denuncia de agresión sexual que tramita la Justicia. El comisario y jefe de área opperativa Óscar San Juan, colaborador estrecho del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha sido apartado de sus funciones por decisión del ministro Fernando Grande-Marlaska.

El titular de Interior lo ha confirmado este miércoles en el Congreso, explicando el cese como una decisión propia. Óscar San Juan era el número dos del número 2, hombre de confianza de José Ángel González -Jota, como le llaman familiarmente en la Policía- y es el alto cargo de la Policía que pudo conocer de los hechos denunciados, según refleja en su querella la agente supuesta víctima de la violación.

"Se ha abierto una información reservada y se está estudiando, pero he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales", ha explicado Marlaska. El apartamiento es, pues, cautelar... con todo el aire de definitivo.

Testigo

Óscar San Juan aparece mencionado en la querella de la agente de policía de la comisaría de Coslada (Madrid) presuntamente violada por el que hasta ayer era el DAO. Estaba comiendo con José Ángel González cuando este, según la denuncia, decide llamar a su presencia a la agente denunciante, que estaba en su puesto de trabajo en la comisaría de Coslada.

También delante de San Juan, habría ordenado González que la mujer utilizara un coche camuflado de la Policía para acudir al restaurante donde se encontraban comiendo el día de los hechos, 23 de abril de 2025, y al propio San Juan -siempre según la versión de la denunciante- le habría pedido González que se fuera con su conductor y coche oficial para quedarse a solas con ella.

El nombre de San Juan es señalado por la supuesta víctima no solo como encubridor, también como colaborador de las presiones que recibió después de la agresión sexual para que no denunciara y minimizara el caso, presiones sostenidas durante meses hasta provocarle la baja por daño psicológico.