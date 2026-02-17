La dirección de RTVE va al choque con el Consejo de Informativos de TVE que denunció "sesgo" en sus programas y le exige una "rectificación pública"

La cúpula de RTVE va al choque con el Consejo de Informativos de TVE, un órgano elegido por los trabajadores del área de Informativos que hace un mes emitió un durísimo informe señalando el "sesgo" de los programas Malas Lenguas y Mañaneros 360, encargados a productoras externas. El documento analizaba varias emisiones para asegurar que estos espacios "no se rigen por criterios periodísticos y, por ello entran incluso en contradicción con las elaboradas en los Servicios Informativos de RTVE". A estas críticas, la dirección de la corporación ha replicado este martes con un durísimo contrainforme, donde critica la "mala praxis" del órgano y exige una "rectificación pública" por las críticas vertidas.

El documento se ha aprobado en el Consejo de Administración por todos sus miembros, a excepción de los cuatro designados a propuesta del PP en el Senado, y la dirección de RTVE lo ha enviado a todos los trabajadores de la corporación. ﻿"En su sesión de hoy, martes 17 de febrero de 2026, el Consejo de Administración de RTVE ha aprobado, por mayoría absoluta de sus miembros, su adhesión al informe realizado por la Dirección de TVE relativo al informe del Consejo de Informativos de TVE", comenzaba el correo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Ese mismo mensaje recuerda que el Consejo de Informativos de TVE "depende jerárquicamente" del Consejo de Administración de RTVE, que "insta a dicho Consejo a rectificar las acusaciones realizadas". Además, avanza que "este Consejo analizará en su próxima sesión de marzo la respuesta que, en su caso, reciba del CDI de TVE y adoptará las medidas que considere pertinentes". Una advertencia donde algunos trabajadores observan tintes de amenazas.

Bajo el título Hechos verificables que refutan el informe del Consejo de Informativos de TVE sobre “Mañaneros 360” y “Malas Lenguas”, el documento advierte del impacto en la "percepción pública" y la "reputación" de RTVE a raíz del informe del Consejo de Informativos, asegurando que tiene "afirmaciones de enorme gravedad". El propio presidente de RTVE, José Pablo López, ya cuestionó la credibilidad del órgano de los trabajadores de TVE el pasado 5 de febrero desde la Comisión Parlamentaria de RTVE, donde avanzó que habría una respuesta "ocntundente" a su informe.

En el mencionado informe, el Consejo de Informativos aseguraba que había iniciado una investigación tras recibir un centenar de quejas de trabajadores de RTVE y concluía tras analizar varios programas que en los dos programas analizados había "un contenido sesgado, en el que abundan los argumentos favorables al Gobierno o al PSOE", con "sesgo" por parte de sus conductores y haciendo que "la credibilidad de RTVE se vea alterada".

En respuesta a este documento, la cúpula de RTVE critica ahora aquel documento, señalando las "carencias relevantes, conclusiones no suficientemente sustentadas y, en determinados pasajes, afirmaciones inexactas o directamente falsas".

El primer argumento es el "muestreo", al considerar que el análisis de 13 programas, de un total de 400, no supone una muestra representativa de las emisiones. "improcedente presentar como habitual o reiterada una supuesta mala praxis del conjunto de los programas", justifica la corporación. "Una cosa es exigir rectificaciones sobre contenidos determinados y otra muy distinta es estigmatizar y desacreditar a programas enteros", argumenta.

El segundo de los argumentos busca refutar la afirmación del Consejo de Informativos donde asegura que se lanzan "mensajes de odio" que "polarizan la sociedad". Una acusación que RTVE pide identificar con episodios concretos, puesto que "no puede permitirse el salto desde la crítica legítima a la imputación de conductas penalmente relevantes sin sustento fáctico", algo que a juicio de la corporación "excede los límites de la crítica profesional y puede convertirse en una imputación temeraria".

Además, la cúpula de RTVE carga contra la afirmación de que "no se nos ha dicho quiénes son los verdaderos responsables editoriales de estos programas”, algo que la corporación considera que "no es un fallo inocuo", sino una "falsedad" fruto de "falta de diligencia".

La dirección pasa a acusar directamente al órgano de trabajadores de "doble rasero" por sus críticas a que los especiales informativos los realicen productoras externas, en lugar de hacerlo los Servicios Informativos de TVE, regidos por el Mandato Marco de la corporación. Como contraargumento, al cúpula de José Pablo López se pregunta por qué no cuestionan el programa Aquí la tierra, programa sobre ciencia, cuando ha hecho especiales sobre los fenómenos meteorológicos. "¿Existe un doble rasero? ¿Se activa la defensa estricta del ámbito de Informativos solo cuando el contenido es político?", se pregunta el informe.

Otro de los aspectos que criticaba el informe del Consejo de Informativos eran las críticas habituales a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de la "falta de neutralidad" de los tertulianos, cuestiona su pluralidad y señala la diferencia de tiempos en el uso de la palabra en función de su tendencia política. Unos argumentos que RTVE trata de rebatir, señalando que todas las opiniones forman parte de la libertad de expresión, o que los turnos de palabra van marcados por el propio debate.

Después de estas exposiciones, RTVE pasa a hacer una petición de rectificación, que traslada desde los propios programas interpelados. "Los equipos de Mañaneros 360 y Malas Lenguas se dirigen al Consejo de Informativos de TVE para exigir una rectificación inmediata", señala el informe. "Esta rectificación no es una opción. Es una obligación proporcional a la difusión pública del informe y al daño causado a la credibilidad de los programas", advierte la corporación.

Sindicatos critican "presionar" al órgano de control

Algunos sindicatos de RTVE como USO ya han criticado la respuesta de RTVE, asegurando que "el Consejo de Administración no está para entrar en debates editoriales concretos ni para desacreditar informes profesionales emitidos por órganos de garantía interna".

Este sindicato defiende que "Cuando un órgano elegido por los trabajadores emite un informe crítico, la respuesta no puede ser desautorizarlo públicamente ni cuestionar su credibilidad. Eso debilita la arquitectura de garantías que la propia ley establece y proyecta hacia fuera una imagen de confrontación interna impropia de un medio público". Así, apunta a que "defender la imagen corporativa no puede convertirse en silenciar o presionar a quienes ejercen funciones de control interno".