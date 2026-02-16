Felipe VI y González se citan en el Senado en un acto que reivindica al Rey como actor constitucional

El Antiguo Salón de Sesiones del Senado de España acogerá el miércoles 25 de febrero un acto poco habitual: la coincidencia en la misma tribuna de Felipe VI y Felipe González para la presentación de 'El Rey' (Tecnos Editorial), un libro dedicado a la función constitucional del jefe del Estado. El volumen rescata tres dictámenes del primer presidente del Tribunal Constitucional (1980-1986), Manuel García-Pelayo, dirigidos al rey Juan Carlos I durante la Transición, e incluye cartas que se intercambiaron la Zarzuela, González y el jurista sobre el papel del Monarca en el régimen parlamentario.

El libro salió en noviembre de 2024 y ahora la editorial lanza una segunda edición. La presentación se hará el día 25, justo cuando se cumplen 35 años de la muerte de García-Pelayo.

En esta nueva versión ha participado González (presidente entre 1982 y 1996) con un breve escrito titulado "Mi vivencia personal con García-Pelayo", en el que habla de la "verdadera amistad personal bastante intensa" que mantuvo con el "republicano español y gran jurista". El expresidente no desaprovecha la ocasión para incluir una pulla entre líneas a Pedro Sánchez. Rememora González un episodio de la Transición, cuando se preparó el primer viaje oficial de Juan Carlos I a Venezuela. Era Adolfo Suárez el presidente y cuenta que el Rey le consultó "a quién debería saludar". "Entonces había la costumbre, que no sabría decir si se seguirá practicando todavía, de que el líder de la oposición era también parte del Gobierno para las cuestiones de Estado y participaba en las consturcción del programa de las visitas", lanza.

En el acto en el Senado tomarán la palabra Pedro Rollán, presidente de la Mesa del Senado (PP), González, el tretado de Cortes Manuel Fernández-Fontecha, el profesor Eloy García y el analista José Antonio Zarzalejos. Felipe VI, según fuentes de la organización del acto, no tomará la palabra en la presentación.

La "reserva de poder"

En el libro se puede leer que García-Pelayo defendía que consideraba al Rey constitucional como depositario de una "reserva de poder" que solo debe ejercerse en situaciones verdaderamente excepcionales. Algunas de las observaciones del jurista no fueron incluidas en la Constitución. Defendía que el Monarca tuviera la facultad de nombrar al presidente del Gobierno.

El autor descarta dos modelos extremos: el Monarca neutral de tradición nórdica y el soberano subordinado al Gobierno que caracterizó a algunas experiencias autoritarias del siglo XX. Frente a esas fórmulas, sostiene que el diseño constitucional español sitúa al Rey como un actor institucional de primera magnitud, cuya función sólo se entiende en el equilibrio general del sistema. Según esa tesis, la Corona no sería un elemento decorativo, sino una pieza que aporta estabilidad y continuidad al conjunto del orden constitucional.

El acto se celebra en un contexto en el que la institución monárquica sigue marcada por la salida de Juan Carlos I a Abu Dabi en 2020, tras la acumulación de investigaciones y polémicas sobre su patrimonio. La imagen de su hijo, Felipe VI, y González compartiendo tribuna en la Cámara Alta, remite a la arquitectura institucional diseñada tras la Constitución. Un sistema en el que, según la tesis de García-Pelayo, la Corona no se limita a representar al Estado, sino que forma parte de su engranaje político y constitucional.