El PP lanza una ofensiva parlamentaria con 30 medidas y la reprobación de Isabel Rodríguez por su "catástrofe" en Vivienda

El PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria en el Congreso y el Senado en materia de vivienda que incluye la petición de reprobación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la presentación de un plan con más de 30 medidas, ante el "fracaso" de las "catastróficas" políticas de fomento de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios este sábado, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha pedido criticado al Ejecutivo por "proteger a los delincuentes y no proteger a los millones de jóvenes" que no pueden acceder a una casa en España.

"Más seguridad y proteger a los propietarios, a los inquilinos y los jóvenes", ha subrayado Fúnez, recordando el compromiso del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de que impulsará la construcción de un millón de viviendas "para que así baje el precio de alquiler".

También ha recordado que los Grupos del PP en ambas Cámaras han registrado sendas mociones que se debatirán en los plenos de la próxima semana. En el Senado, su portavoz, Alicia García, ha subrayado la necesidad de reprobar a la ministra en el Pleno de los días 17 y 18 de febrero por el "fracaso" de la Ley de Vivienda llevada a cabo por el Gobierno así como por "su catastrófica gestión en dicha materia".

En la moción del Senado piden la reprobación de la ministra, entre otros motivos, por su "enfoque sesgado, ideológico y radical", su "manifiesta incompetencia en el desempeño de su labor", su "falta de compromiso con la verdad", su "incapacidad palmaria para la construcción de los consensos necesarios", su "fomento, protección y amparo hacia las conductas delictivas que representan la okupación y la inquiokupación" y su "catastrófica política legislativa en materia de vivienda".

"Incuestionable emergencia social"

En la exposición de motivos, el texto, recogido por Europa Press, sostiene que la vivienda en España atraviesa en la actualidad una "incuestionable emergencia social" y que el acceso a un hogar se ha convertido en una "quimera" para miles de familias, jóvenes y trabajadores".

Añade que, desde que gobierna Pedro Sánchez, la vivienda ha pasado de ser la preocupación número 18 de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a convertirse en la primera.

El documento recoge que para poder comprar una vivienda de 90 metros cuadrados en España ya hay que pagar más de 167.940 euros de media y que un joven de 22 años tendría que destinar su salario íntegro de casi 11 años para adquirirla. Asimismo, señala que los jóvenes españoles asalariados tendrían que destinar el 92,3% de su salario al pago íntegro del alquiler.

Sobre la okupación, la moción afirma que entre 2018 y 2024, el incremento de las denuncias en España vinculadas a los delitos de allanamiento y usurpación de vivienda se cifra en un 34,5% y que, según un informe del Institut Cerdà, el número de viviendas ocupadas en España por aquel entonces ascendía a 78.800, con un cálculo aproximado de en torno a 230.000 okupas".

Plan con más de 30 medidas

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una moción consecuencia de interpelación urgente sobre el "evidente fracaso de las políticas en materia de vivienda de este Gobierno", en la que insta al Ejecutivo a adoptar una batería de medidas.

La iniciativa señala que la falta de casas tiene consecuencias para toda la sociedad porque la vivienda "es la mejor política de natalidad". "La escasez no cae del cielo: es la consecuencia directa de unas políticas completamente erradas. El marco legal ha dinamitado la seguridad jurídica, produciendo anomalías evidentes como los fenómenos de la ocupación y la inquiocupación", señalan.

Por todo ello, el PP insta al Gobierno, entre otras cuestiones, a "generar las condiciones favorables" en el mercado para que, entre el sector público y el privado, se pueda iniciar la construcción de un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años, a "movilizar y poner a disposición del mercado" todo el suelo público que tenga la Administración General del Estado para dedicarlo al alquiler de vivienda asequible, a bajar el IVA de adquisición de la primera vivienda nueva del 10 al 4% y a "eliminar o bonificar" el IRPF a los jóvenes durante los primeros cuatro años de su vida laboral.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Sergio Sayas, ha subrayado el "evidente fracaso" de las políticas del Ejecutivo en esta materia y ha asegurado que el plan de su Grupo ofrece "más oferta, más seguridad jurídica y más facilidades para que los españoles vuelvan a acceder a la vivienda con la que sueñan".