Los Comuns no renuncian al regreso de Colau para relanzar la nueva alianza estatal de izquierdas

Una vez más, los partidos a la izquierda del PSOE se ponen manos a la obra y presentarán el 21 de febrero el embrión de una nueva coalición electoral para las próximas generales bajo el lema "Un paso al frente". Sea sin tapujos o con la boca pequeña, nadie pone en duda que el paraguas de Sumar diseñado en 2023 ya no tiene recorrido. Con Podemos yendo por libre y tras los sucesivos varapalos en las urnas, las formaciones implicadas en el Gobierno de coalición con el PSOE tratan de remontar sus expectativas frente al crecimiento de la extrema derecha y reabren el debate de cómo superar sus divisiones y, claro está, también de sus liderazgos. Los Comuns, con un gran peso dentro del espacio, no abandonan la esperanza de que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, regrese al ruedo, pero ahora con la mirada puesta en el reto estatal, en el que defienden que debe pasarse página al "centralismo" para que se imponga el eje plurinacional.

Colau no está ahora por la labor de ser candidata a nada y ha negado por activa y por pasiva que tenga la intención de volver a la primera línea. Su presente pasa por presidir la fundación del partido y contribuir al proyecto desde esa suerte de 'think tank'. La próxima semana, los Comuns elegirán a su alcaldable en Barcelona -Gerardo Pisarello o Bob Pop-, así que una vez se cierre el melón en la capital catalana deberán afrontar también la carpeta estatal. En 2023, fue Aina Vidal quien encabezó la lista de las generales en Cataluña logrando quedar segunda con siete diputados.

La coordinadora nacional de Cataluña en Comú, Candela López, también diputada en el Congreso, es la representante de la formación encargada de la negociación con Sumar, IU y Más Madrid, que llevan meses coordinándose para sintonizar sus decisiones en el Gobierno y en el Congreso. Asegura que en estos momentos no se ha entrado en la fase de debatir sobre los liderazgos, ni a nivel catalán ni estatal, porque el primer objetivo es construir una alianza cuanto más amplia mejor. En todo caso, subraya que Colau es "un súperliderazgo" y, para ella, la "eterna candidata" por su capacidad para conectar con la gente. "Siempre será un nombre que esté encima de la mesa, pero ahora mismo no está en esto", admite.

¿Unidad o división?

Los Comuns han sido hasta ahora uno de los principales puntales de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en la trayectoria de Sumar -pese a la distancia que con el tiempo se ha ido afianzando con Colau-, pero insisten en que ahora la prioridad es "crecer y abrirse" sin prescindir de nadie pero sin dar tampoco nada por descontado. Para ello, detalla López, es necesario crear un espacio "confiable y serio" que evite el "conflicto y el ruido", algo que admite que no siempre logran. Además de las cuatro formaciones que ya dan el paso juntas, al acto han sido invitadas todas las fuerzas de "la izquierda plurinacional y transformadora" que querrían que formaran parte de la alianza, desde Compromís a Més per Mallorca o la Chunta Aragonesista, que se han ido distanciando de Sumar. Pero también Podemos, que por ahora no ha mostrado síntomas de gran entusiasmo con la invitación.

"Nuestra apuesta es ir todos juntos, el momento político lo requiere", asegura la dirigente catalana, que esquiva considerar si no lograrlo podría considerarse un fracaso. La cooperación con otros partidos como ERC ya es otro cantar. Los Comuns han mantenido conversaciones con los republicanos, la CUP o el PSC para consensuar "retos conjuntos", pero no en los términos de ir juntos como ha planteado Gabriel Rufián. "Él dice lo mismo que nosotros, pero con más foco. Nosotros lo hacemos de forma más colectiva y a fuego lento", rebaten tras haber tachado de "individualista" la apuesta del líder de ERC en Madrid.

Candidato por consenso y no por primarias

El nueve frente a la izquierda del PSOE, ni tiene nombre -eso dependerá de quién forme parte finalmente- ni líder definido, por más que Movimiento Sumar aúpe de nuevo a Díaz o que IU vea a la vicepresidenta como un impedimento para el frente amplio que dicen pretender. Los Comuns no ven claro, en todo caso, que ese cabeza de lista deba escogerse por primarias mediante un solo censo de todos los partidos que configuren alianza, ya que aquellos que tienen una mayor implantación territorial -IU es la que más tiene- jugarían con ventaja. "Si no tienes una fuerza aglutinadora es complicado crear un solo censo. Hay otros mecanismos, como el consenso", detalla López. Está claro que queda mucha tela por cortar en este asunto.

En lo que no hay duda, insisten los Comuns, es en que deben corregirse errores cometidos en el pasado. El funcionamiento del frente que se está esbozando busca dejar atrás la fórmula de una fuerza tractora estatal alrededor de la cual orbitan el resto de fuerzas, como se concibió en su día Sumar o Unidas Podemos. Lo que se pretende ahora es que las relaciones sean "de tú a tú", que se opere como una formación plurinacional y que su 'core' sea el arraigo territorial de cada uno de sus componentes. No es la primera vez que se intenta, a la espera de cuál es, esta vez, el resultado.