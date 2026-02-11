Congreso
Feijóo vaticina que el Gobierno acabará sentado en el banquillo por el accidente de Adamuz
El líder del PP acusa a Sánchez de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un "accidente evitable"
Siga el cara a cara entre el presidente del Gobierno y la oposición en el Congreso por el estado del sistema ferroviario
Alberto Núñez Feijóo comenzó sin contemplaciones su discurso en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Tras una referencia inicial a las 47 víctimas y a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, presente en la tribuna de invitados, el líder de la oposición culpó a Pedro Sánchez de "negligencia", y vaticinó que "su Gobierno se sentará, también por esto, en los tribunales". En sus cinco primeros minutos de discurso, el presidente del Partido Popular (PP) acusó al jefe del Ejecutivo de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un accidente que, según dijo, era "evitable" y no "una catástrofe imprevisible".
Fue su discurso más duro y directo contra el jefe del Ejecutivo desde que hace cuatro años desembarcó en Génova y aseguró que no había llegado para "insultar" a Sánchez, sino para "ganarle". A continuación intervino Santiago Abascal, y más allá de la retórica -"el accidente de Adamuz fue un crimen", proclamó el líder de Vox- solo pudo igualar el calado de la acusación realizada antes por el líder de los populares.
Feijóo volvió a referirse, aunque esta vez car a cara, a Sánchez como "galgo de Paiporta", una expresión popularizada desde la dana de Valencia por la extrema derecha y sus órbitas. "Fueron ustedes quienes dijeron que en Córdoba se había hecho una renovación completa, y después un proceso profundo y planificado de transformación", señaló, antes de añadir: "Lo que es profundo y planificado es su tomadura de pelo a la gente", sentenció, fuertemente ovacionado por una bancada, la popular, que no paró de vitorearle como en las grandes ocasiones.
El presidente del PP, en un tono muy duro, se refirió así a las explicaciones del Gobierno sobre la tragedia: "Han dicho ustedes de todo sobre lo que ocurrió en el accidente y no ha colado nada. Que si fue algo fortuito, que no se lo explican... que cualquier cosa menos el mantenimiento. Que fue una rueda del tren, que fue un defecto de fábrica del carril, que fue la lluvia, que fue el cambio climático... solo le queda en decir que fue el Partido Popular".
Feijóo aseguró que la obligación del Gobierno era "velar por la ejecución correcta de las obras, y no lo hicieron", y abundó en esa crítica recordando episodios pasados: "Ni hacer trenes que no caben por los túneles, como en Cantabria, ni acabar con un ministro en la cárcel, ni tener a Koldo contratado en una adjudicataria de Adif que ejecutó esta obra. Esas no son sus funciones", concluyó. También señaló que "su trabajo, en segundo lugar, era limitar las incidencias, pero, mire, fueron constantes, medio millar de incidencias en la semana de la catástrofe".
En su impugnación general a la gestión gubernamental, Feijóo no olvidó mencionar en varias ocasiones al ministro de Transportes, Óscar Puente, que le escuchaba desde su escaño azul, y le acusó de nuevo de estar más ocupado de las redes sociales de las ferroviarias. Dirigiéndose directamente a Sánchez, le espetó: "¿Le ha contado ya el señor Puente que no se celebró ni una sola sesión del comité general de seguridad de Adif? Ni una en el año 2025, pese a que es preceptivo. Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte, su Gobierno se sentará en el banquillo también por esto, donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted", una afirmación que volvió a encender a su bancada.
