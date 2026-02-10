IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas el 21 de febrero para presentarse a las generales

Los partidos de Sumar en el Gobierno, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes, lanzarán su alianza de izquierdas para las elecciones generales en un acto el próximo 21 de febrero en Madrid. El acto será más una declaración de intenciones entre estas cuatro fuerzas, y la expresión de la voluntad de concurrir juntos; unos planes en los que llevaban trabajando desde otoño, tal como avanzó EL PERIÓDICO.

El plan inicial era lanzar esta alianza en enero, pero el adelanto electoral en Extremadura y Aragón obligó a aplazarlo a febrero. El anuncio de la fecha llega precipitado por el revuelo político que ha generado Gabriel Rufián, que ha anunciado una iniciativa para intentar aglutinar a la izquierda del PSOE; una ronda que el dirigente de ERC comenzará el miércoles 18 de febrero, apenas unos días antes del 21 de febrero, cuando los partidos de Sumar afrontan su puesta de largo.

Una de las consignas de la nueva alianza es que estará regida por una dirección colegiada formada por todos los partidos integrantes, un órgano que de facto lleva ya meses funcionando y una manera de evitar que imperen los personalismos que han criticado duramente fuerzas como Izqueirda Unida. Además, estará abierta a la participación de otros partidos.

Podemos supone ahora el principal obstáculo para que este instrumento pueda convertirse realmente en un instrumento que aúne a todas las izquierdas, ante el rechazo del partido morado de confluir con Movimiento Sumar, llegando a exigir su exclusión como condición para formar alianzas electorales. Una vez que IU se ha posicionado junto al resto de fuerzas, será Podemos quien deba mover ficha. De momento, hay pocos signos que indiquen un cambio en su hoja de ruta para concurrir en solitario a las generales, con Irene Montero de candidata.

El acto en sí está todavía envuelto en la indefinición. Una de las cuestiones aún por cerrar es el nombre de esa alianza, después de que Izquierda Unida haya pedido abiertamente un cambio, al considerar que los de Yolanda Díaz crearon una "confusión interesada" a la hora de utilizar el nombre de la coalición -Sumar- para nombrar también a su partido creado a posteriori -Movimiento Sumar-.

El partido de Díaz, que en un primer momento se resistía a este cambio, ha terminado aceptando que la marca será otra. En IU apostaron por el nombre 'Frente amplio', con tintes latinoamericanos, pero a día de hoy no está claro que el lanzamiento de la coalición vaya a ir presentado co nombre definitivo.

Sin embrago, la mayor incógnita por resolver es la del candidato. La coalición Sumar es a día de hoy la única opción electoral que no tiene candidato oficial. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que en 2023 fue elegida por aclamación, está ahora muy cuestionada y el principal partido estatal -IU- ha reclamado su relevo de manera más o menos abierta, además de exigirle que se someta a un proceso de primarias para ser elegida.

La precandidatura de izquierdas plantea en su hoja de ruta una coalición de partidos permanente y estable, que vaya más allá de las citas electorales y que funcione bajo unas reglas comunes, siguiendo el modelo de Compromís o de EH Bildu, donde conviven varios partidos. El plan pasa por prepararse para las próximas generales, pero llevar la coalición también a las elecciones autonómicas y municipales, dando así continuidad a una alianza electoral que hasta ahora se ha ido reeditando en territorios como Aragón o Castilla y León, donde IU y Movimiento Sumar van de la mano.