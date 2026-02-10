Un fallo informático en Extranjería atasca expedientes de residencia y trabajo de miles de inmigrantes

Miles de expedientes de solicitud de residencia, trabajo o arraigo de inmigrantes están paralizados en España por un fallo en el sistema informático usado para comprobar si el peticionario tiene o no antecedentes policiales, uno de los requisitos para conceder este tipo de permiso.

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a El Periódico de Catalunya que la base de datos de extranjería Adexttra y su sistema de consulta sufren una “incidencia grave” que impide su manejo, aunque también achacan el colapso al incremento “muy considerable” de peticiones de nacionalidad española, supuestos en los que es preciso comprobar la veracidad de los requisitos que los solicitantes declaran reunir para que se les conceda.

El fallo empezó en diciembre y todavía persiste, según fuentes conocedoras de esta incidencia

Fuentes conocedoras de esta avería han asegurado a este diario que el fallo comenzó en el mes de diciembre y todavía persiste, aunque el Ministerio del Interior ha evitado concretar el día en que empezó a no funcionar el sistema. Los mismos expertos calculan que podría haber unos 150.000 expedientes en suspenso por no poder tramitarse la petición de antecedentes policiales.

Cuando un inmigrante solicita a la subdelegación de Gobierno de la provincia donde reside un permiso de residencia, trabajo o arraigo, es este organismo público el que a través de sistema Acex solicita de manera automática a la base de extranjería Adexttra un informe policial sobre el peticionario. Este proceso se usa en el 80% de los casos, según los expertos consultados. Cuando ese filtrado no puede dar una respuesta automática fiable (apellidos similares, por ejemplo) es cuando los agentes de la policía tienen que hacer esa labor a mano, verificando uno a uno si esa personas que pretenden regularizar su situación en España tienen o no ficha policial y su contenido.

Al no funcionar la base de datos correctamente, ese 80% de solicitudes que se hacen de manera automática no pueden tramitarse, lo que está provocando que los expedientes de regularización queden estancados. Ante esta situación, algunas subdelegaciones del Gobierno optan por remitir a la Policía Nacional los casos más urgentes, una medida que no evita que, cada día, aumente el número de solicitudes sin resolver, ya que los funcionarios policiales no dan abasto. Si no se arregla la incidencia en los próximos días, el problema puede agravarse con el anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez de regularizar al menos a 500.000 inmigrantes, proceso que previsiblemente empezará en abril.

La legislación de extranjería establece un plazo máximo de tres meses (las fuentes sostienen que ese periodo se rebasa ámpliamente) para resolver y notificar si se acepta o se deniega el permiso de residencia. Si transcurre ese periodo sin notificación, puede entenderse que la solicitud ha sido desestimada (denegada por silencio administrativo), salvo excepciones. En cambio, si se trata de una prórroga, una renovación de autorización de trabajo o de una residencia de larga duración, si pasan tres meses sin respuesta, se entiende que la autorización está concedida.

El sistema Adexttra, de uso común en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, pero también por otros cuerpos policiales, tiene alojado el hardware que lo administra en instalaciones especialmente protegidas del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en El Pardo, a las afueras de Madrid, donde Interior cuenta con un complejo tecnológico.

Acumulación de expedientes

Técnicos del CETSE llevan varios días intentando solucionar el problema en esa base de datos. El Ministerio del Interior maneja la previsión de que Adexttra vuelva a estar operativo esta semana. Sin embargo, otras fuentes consultadas sostienen que la acumulación de peticiones hace imposible que pueda recuperarse la normalidad en breve.

Fuentes no oficiales relacionadas con el trabajo documental en la Policía Nacional relatan a este diario que no es la primera vez que se atasca Adexttra, si bien nunca como ahora. Estos mandos descartan cualquier sabotaje y señalan que el origen de la avería podría ser una sobrecarga del sistema. El bloqueo que sufre ese archivo de datos de extranjeros está afectando al normal funcionamiento del Registro General de la Policía y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, cuya Secretaría General ordena el flujo de solicitudes de información sobre peticionarios de residencia o asilo.

El Ministerio de Interior apunta que no se ha realizado un recuento global del colapso y que cada subdelegación del Gobierno tiene una afectación distinta. Madrid y Barcelona son las que padecen más las consecuencias por el número de solicitudes, según los expertos, aunque en otras plazas es también preocupante la situación por el número limitado de funcionarios policiales encargados de esta labor.