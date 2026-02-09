IZQUIERDA ALTERNATIVA
IU da un portazo a la iniciativa de Rufián y pide un "diálogo entre militancias" frente al "protagonismo personal" de sus líderes
"La gente está harta de que hablemos desde arriba", señala el coordinador de IU, Antonio Maíllo
El ciclo de reuniones en la izquierda impulsado por Gabriel Rufián y que comenzará el 18 de febrero en Madrid con Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, no levanta expectación alguna en Izquierda Unida, que ha desdeñado la iniciativa sólo unas horas después de conocerse, proponiendo un "diálogo entre militancias" de distintos partidos frente al "protagonismo personal" de sus líderes políticos.
"La gente está harta que hablemos los mismos de arriba y de las telenovelas de la izquierda", consideró este lunes el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en rueda de prensa. "Tenemos que hablar es desde abajo y desde menos protagonismo personal y más protagonismo colectivo. Eso es lo que nosotros nos queremos empeñar", señaló el dirigente andaluz.
Además, avanzó que "IU va a proponer un diálogo entre las militancias de todas estas organizaciones". "Y en esa interlocución desde abajo va a estar la clave del éxito de las confluencias que podamos construir de aquí al año que viene para las próximas generales".
El propio Maíllo, preguntado por la ronda de reuniones que aspira a celebrar Rufián, ha señalado que él mismo lleva dos años desplegando una intensa gira, que le ha llevado a reunirse con la dirección de diversas organizaciones políticas, incluido el caso de cargos de ERC. Dentro de esos encuentros constata una "preocupación común" de revertir la ola reaccionaria.
