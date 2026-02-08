El PP habla del "desmoronamiento de Sánchez" y apela a la capacidad de diálogo de Azcón para formar gobierno

El Partido Popular (PP) celebró otra victoria agridulce en una comunidad autónoma, como ocurrió en diciembre en Extremadura, pero en esta ocasión con un sabor mucho más amargo. Si la ahora presidenta en funciones extremeña, María Guardiola, subió en porcentaje de votos y en número de escaños con respecto a 2023, y aumentó de manera muy considerable su ventaja sobre el PSOE, pero no pudo solventar su enorme dependencia de Vox, en esta ocasión Jorge Azcón, que también adelantó las elecciones ante la falta de acuerdo presupuestario, no puede presumir de lo mismo.

Gana las elecciones, sí, pero con menos escaños (pierde dos, pasando de 28 a 26 representantes en las Cortes de Aragón) y porcentaje de apoyo que en los comicios de hace tres años, lo que unido al gran resultado que vuelve a cosechar Vox, liderado por el que fue su vicepresidente, Alejandro Nolasco, dejó una noche difícil en Génova, donde Alberto Núñez Feijóo siguió el escrutinio con la dirección del PP. La extrema derecha dobla su representación, de 7 a 14 escaños, y se consolida su apoyo, en otro territorio, muy por encima del 15% de los sufragios que hasta hace bien poco parecía impensable que alcanzase. Y eso, huelga decir, le otorga todas las bazas negociadoras que quepa imaginar, en el inicio de un vertiginoso ciclo electoral que ha tenido en Extremadura y Aragón sus dos primeras etapas, pero que sin casi descanso seguirá el próximo 15 de marzo en Castilla y León y más adelante, probablemente en junio, en Andalucía, otras dos autonomías donde el PP saldrá a defender sendos gobiernos regionales.

Este lunes a primera hora, y como es habitual, Feijóo reunirá en el 13 de Génova a la Junta Directiva Nacional, el órgano que reúne a todos los líderes territoriales, y aunque Azcón será recibido posiblemente con vítores y aplausos, como ocurrió con Guardiola el pasado 22 de diciembre, la digestión del resultado irá por dentro.

En Génova, pese a todo, no tardaron en agarrarse a un argumento que posiblemente se repetirá hasta la extenuación en los próximos días, el de que la disputa en la política española ya no es entre partidos, sino entre bloques, y que mirado así el resultado es, como fue el de Extremadura, el de una clara victoria de la derecha frente a la izquierda, y en este caso además contra quien como Pilar Alegría era, hasta hace poco, ministra y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. "La lucha entre partidos ya la ganamos en 2023", explican gráficamente fuentes de los populares, en referencia a las elecciones generales de julio de aquel año que Feijóo ganó a Sánchez, pero que no impidieron que el líder del PSOE siguiera en la Moncloa.

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, compareció en la sala de prensa de la sede central de la formación pasadas las diez de la noche, poco después de que en las redes sociales el PP presumiera de haber ganado en Aragón como en muchas otras citas electorales (incluidas las generales de 2023) para incidir en el mismo mensaje y decretar "el desmoronamiento de Sánchez" e incluso "del sanchismo entero". Tellado dio la enhorabuena a los aragoneses y habló de un Gobierno "liderado por el PP", una fórmula que abre la puerta a la coalición con Vox. Preguntado por ello, el 'número dos' de Feijóo señaló que "¿habrá que entenderse con fuerzas políticas en las Cortes de Aragón? Por supuesto, estamos acostumbrados a ello y estoyu seguro que con la capacidad de diálogo de Jorge Azcón sabrá anteponer los intereses de Aragón para darle a esta comunidad un Gobierno estable", concluyó.

Tellado subrayó casi más los deméritos de su principal adversario que los méritos propios, y así destacó que el PP obtiene más escaños que "toda la izquierda junta" y que Alegría perdió con "el peor resultado del PSOE en su historia". Pero todo ello con un claro enfoque nacional: "El resultado es el reflejo claro de lo que piensa toda España, que está harta de Sánchez y de sus portavoces y de sus mentiras, y deseando una alternativa liderada por el PP", sentenció.