El PAR desaparece de las Cortes de Aragón por primera vez en su historia

Aragón perdió el clavico del abanico. Por primera vez en la historia del autonomismo, el PARno formará parte de las próximas Cortes de Aragón que saldrán de los resultados de las elecciones autonómicas de este domingo 8 de febrero. "No pensábamos que el golpe fuera a ser así. Hay que analizarlo", ha reconocido el presidente de la formación, Alberto Izquierdo. "Este resultado arroja lo que los aragoneses quieren y es más Vox y menos Aragón", ha añadido el candidato, que no repetirá en su escaño en el parlamento.

Y es que con más de un 98% de los votos escrutados, el PAR ha conseguido cosechar 8.161 votos, que son casi 6.000 menos que en las elecciones autonómicas de 2023, que en aquella ocasión sí que se celebraron junto a las municipales, una circunstancia que le hubiera beneficiado al Partido Aragonés, una formación que conserva músculo en algunos municipios, sobre todo en la provincia de Teruel.

Tras conocer estos datos, Izquierdo ha asumido su responsabilidad por el resultado y ha anunciado que pondrá el cargo a disposición del partido -"supongo qu elo que habrá fallado soy yo", ha dicho-, pero también ha opinado que los aragoneses han votado en clave estatal. "Abascal ha vivido en Aragón en esta campaña y todo el mundo se ha encargado de que se hablase de Pedro Sánchez. Hoy habrá algún aragonés o alguna aragonesa que pensará que mañana Pedro Sánchez no estará en La Moncloa. Y me da mucha pena pensar en el momento en el que se den cuenta de lo que ha pasado. No sé cómo se va a gobernar Aragón", ha declarado y ha vaticinado también que se repetirán las elecciones.

"Lo que ha pasado es que los aragoneses quieren más Vox y menos Aragón", ha proseguido. "Y da igual que las cosas vayan bieny da igual que a Aragón vengan empresas. Lo que quiere la sociedad hoy es que un señor de Madrid (por Abascal) decida nuestro futuro. Poco podemos hacer nosotros. Estamos en las antípodas de lo que plantea Vox. Un señor vino a Aragón a decir que iba a hacer un trasvase del Ebro y ese señor ha tenido 14 diputados. A lo mejor es que hay que hacer el trasvase del Ebro", ha mencionado ya con tono de enfado.

Según ha opinado Izquierdo, la situación ahora se torna "ingobernable". "El Pepito Grillo aragonesista ya decía que esto podía pasar y ha pasado. Ahora que la gente aplauda cuando empiece el trasvase o cuando las decisiones de Aragón se tomen en Madrid. Hoy Santiago Abascal es el nuevo dueño de Aragón. Lo ha conseguido", ha proseguido.

Izquierdo felicita a Azcón... y a Pueyo

Y es que el aragonesista ha puesto a Vox, el partido que más ha crecido en estas elecciones, en el centro de sus críticas. Izquierdo ha felicitado a Jorge Azcón por ganar las elecciones y a Jorge Pueyo, de CHA, por doblar sus resultados. "Si algo me alegra en estas elecciones es que el otro partido aragonesista ha tenido mejor suerte que nosotros. Hay que felicitar a todo aquel que ha conseguido mejorar su resultado menos a unos -ha dicho en referencia a Vox-, porque creo que a Aragón le va a ir peor con ellos", ha zanjado.

No obstante, este resultado, ha defendido, no implica la desaparición de un partido fundado hace casi 50 años. "Tenemos 90 alcaldes y 380 concejales a los que hay que dar respuestas todos los días. Hay que examinar lo que hemos vivido y tendrá que ser la Ejecutiva del Partido Aragonés la que decida qué va a pasar con nuestro futuro", ha añadido.

La historia del PAR

Así, las primeras elecciones de la historia del autonomismo en las que Aragón ha votado en solitario -y por adelantado- han servido para dar la puntilla a un gigante que llevaba tiempo padeciendo los arreos de una honda que ha acabado por tumbar a Goliat. Y es que el Partido Aragonés, antes Partido Aragonés Regionalista y a partir de mañana se verá, ha sido la formación que más tiempo ha estado en el Ejecutivo de la comunidad autónoma.

En 2023, el PAR ya estuvo al borde de la desaparición en las Cortes en un momento además en el que el partido estaba asediado por el lío judicial que acabó con Arturo Aliaga como líder de la formación y terminó, a finales de 2025, con Alberto Izquierdo al frente. Pero lo que no fue hace dos años ha sido en esta ocasión, un golpe muy duro para un partido que se estrenó en las elecciones autonómicas de 1983, cuando logró 123.494 votos, el 20,46% de los sufragios y 13 diputados, un genial resultado que, eso sí, no le sirvió para gobernar.

Cuatro años más tarde, en 1987, hace ahora casi 40 años, el PAR tocó el cielo de la política aragonesa bajo el liderazgo de Hipólito Gómez de las Roces, cuando alcanzó su techo electoral. En los comicios de aquel año se hicieron con 179.732 votos, el 28,23% del total y 19 diputados y el Partido Aragonés se hizo con la Presidencia de la comunidad.

De las Roces consiguió gobernar en solitario durante dos años, pero después tuvo que integrar al PP en el Consejo de Gobierno en pos de la estabilidad. Cómo han cambiado las cosas. En los años 90 comenzó un lento pero imparable declive. Primero fue el Gomarcazo, una moción de censura del PSOE que fue apoyada por un tránsfuga del PP y que desalojó al PAR de un Ejecutivo que entonces encabezaba el aragonesista Emilio Eiroa.

El declive

Después, en las sucesivas elecciones, el PAR fue perdiendo apoyo ciudadano aunque consiguió encontrar su sitio en la política aragonesa convirtiéndose en un partido bisagra, ese clavico del abanico capaz de amarrar gobiernos tanto del PP como del PSOE. Los aragonesistas formaron parte del Ejecutivo del socialista Marcelino Iglesias y de la conservadora Luisa Fernanda Rudi. En las elecciones autonómicas de 2015 el PAR consiguió seis escaños. En las de 2019, tres diputados. Y en las de 2023, uno.

A partir de mañana, Aragón deberá encontrar su estabilidad sin ese clavico que ha permitido tanto al PSOE como al PP gobernar sin sobresaltos a lo largo de los últimos lustros. Incluso cuando parecía imposible, el PAR entró a formar parte de gobiernos en los que también estaban CHA y Podemos, como ocurrió con el cuatipartito que encabezó Javier Lambán. Sin clavico, Azcón se ha quedado sin abanico y solo le queda soportar la ventolera de un Vox malentonado que ha conseguido doblar su represenación en las Cortes de Aragón.