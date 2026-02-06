El Rey recibirá en audiencia a Pérez Llorca el jueves en la Zarzuela

Felipe VI recibirá el próximo jueves a las 11 horas en el Palacio de la Zarzuela al nuevo presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en la audiencia protocolaria que sigue al nombramiento de los jefes de los ejecutivos autonómicos. Será el primer encuentro oficial entre ambos tras la toma de posesión del dirigente valenciano, que asumió el cargo a comienzos de diciembre después de la dimisión de Carlos Mazón. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también recibió al dirigente valenciano en la Moncloa, el pasado 17 de diciembre.

La cita forma parte de la ronda habitual de contactos institucionales que el jefe del Estado mantiene con los presidentes autonómicos tras su llegada al cargo. Este tipo de audiencias, sin contenido político explícito, se enmarcan en las funciones constitucionales de la Corona como símbolo de unidad y permanencia del Estado y como institución de representación del conjunto del sistema autonómico.

Aunque será su primer encuentro formal en la Zarzuela, el Rey y Pérez Llorca ya coincidieron en València el pasado 14 de enero. Desde la catástrofe de la dana de octubre de 2024, el jefe del Estado ha viajado una docena de veces a la Comunitat Valenciana, donde ha visitado las zonas afectadas y ha participado en distintos actos de apoyo institucional y social. La audiencia del jueves se produce en ese contexto de relación continuada con el territorio y con las autoridades autonómicas tras uno de los episodios más graves de los últimos años.

El encuentro en la Zarzuela no tendrá carácter público más allá de la habitual toma de imágenes al inicio de la audiencia. Como es tradición, servirá para escenificar el saludo institucional entre el jefe del Estado y el nuevo presidente autonómico tras su nombramiento.