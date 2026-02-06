El PP de Madrid insiste en que la acusación al alcalde de Móstoles es un "caso fabricado": "Sorprende bastante que a cuatro días de las elecciones de Aragón se filtre"

El PP madrileño se mantiene firme en su postura respecto al caso que salpica al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras la denuncia por presunto acoso sexual de una exconcelaja. "Nunca ha existido acoso sexual", ha reiterado este viernes Alfonso Serrano, el secretario general de la formación. No solo ha negado la mayor, sino que se ha mostrado sorprendido de que se haya filtrado a "cuatro días de las elecciones de Aragón".

"Sorprende bastante que a cuatro días de las elecciones de Aragón se filtre este caso que pretende tapar el desastre electoral del Partido Socialista con una candidata [Pilar Alegría] que esta sí es encubridora de un presunto acosador sexual como es Paco Salazar", ha defendido el número 2 de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una comparecencia en Génova este mediodía.

La noticia salió a la luz este miércoles, destapada por El País. Una exconcejala del PP de Móstoles denunció internamente al regidor en 2024 por supuesto acoso sexual. Tras conocerse, la oposición ha salido en tromba a pedir la cabeza de Bautista, mientras que los populares han cerrado filas en torno a él, afirmando que se trata de un caso fabricado para destruirle y que en la denuncia de la exedil "se hablaba exclusivamente de presuntas discriminaciones laborales", no sexuales.

Argumento al que ha vuelto a aferrarse este viernes Serrano, quien ha cuestionado que, habiendo tenido "un año para sacar este asunto o para denunciar judicialmente este presunto acoso", no lo hayan hecho hasta ahora, en vísperas de los comicios aragoneses. "No se hizo porque no existió y, por eso, ahora se construye un caso con un medio de comunicación para tratar de darle presunción de veracidad", ha reprochado el secretario popular.