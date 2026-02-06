Los partidos cierran la campaña clamando por el voto "útil" contra Vox

La campaña aragonesa acabó este viernes con los ocho partidos principales reivindicándose como el "voto útil" en las elecciones anticipadas de Aragón que se celebran este domingo. En el primer adelanto electoral de la comunidad, los partidos han celebrado una campaña electoral marcada por los vaivenes y las estridencias de la política nacional y cerraron la carrera electoral con un runrún a derecha e izquierda: el crecimiento de Vox que vaticinan todas las encuestas y que volverá a condicionar la política de Aragón a partir de mañana.

Hacia los de Santiago Abascal han mirado desde el PSOE de Pilar Alegría y Pedro Sánchez y desde el Partido Popular de Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo. La ultraderecha pesca votos en todos los caladeros y los partidos de siempre centraron sus mensajes en el cierre de campaña en reivindicar su espacio y tratar de poner coto a un proyecto político que ni es autonomista, ni tiene proyecto ni promesas para Aragón.

En el mitin del PP, el presidente de Aragón y candidato a la reelección, optó sin embargo por rodearse de teloneros que tienen un pasado en común con Vox. El agitador Vito Quiles estuvo en el encuentro de Nuevas Generaciones y el grupo Los Meconios, que cantó por que "vuelva el 36" abrieron la fiesta del PP en la sala Multiusos de Zaragoza. Cerca de 2.000 personas se sumaron al cierre de campaña de los populares, donde Jorge Azcón endureció su mensaje con ataques a PSOE y Vox por "la campaña miserable" en el caso de los primeros y por ser "los populistas del voto inútil" en los segundos. El Azcón más agresivo se lanzó a cazar el voto indeciso, cargando contra Pilar Alegría y contra un Pedro Sánchez al que "el voto que más jode es el del PP".

Jorge Azcón aprovechó su último discurso ante algo más de 1.800 militantes para marcar su línea más dura con el PSOE, pero también con Vox. "Una campaña electoral va de decir la verdad, pero la de Alegría ha sido la de decir mentiras", aseguró el popular, que criticó las técnicas utilizadas en la campaña por la socialista. "Ha hecho la campaña más sucia y asquerosa que se recuerda en la historia", denunció. Según Azcón, el PP tiene "límites y valores" y tiene claro que "va a ganar las elecciones, porque no se va a ser tan miserable como ha sido el PSOE en esta campaña".

Su principal contrincante, la candidata socialista, se desbordó de emoción en el último mitin de la campaña, junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También hubo desborde de simpatizantes y el partido volvió a quedarse corto en sus previsiones de aforo. Las 800 butacas del auditorio del hotel Hiberus se quedaron muy cortas para acoger a los centenares de socialistas que llegaron de todo Aragón y que pudieron presenciar, si no en persona a través de las pantallas, el evento con más energía de la campaña de los socialistas en Aragón.

Después de 24 horas despierta, Pilar Alegría dijo a los presentes que después del mitin se reuniría con trabajadoras de las residencias, "las mujeres que nos cuidan y que cuidan a los que más queremos", para comprometerse con ellas a mejorar sus condiciones laborales.

Pero más allá de las propuestas, la Alegría sacó la artillería contra Azcón. "Yo planteé que quería una campaña limpia, pero no todos han jugado con esa misma baraja", denunció. "La ultraderecha, la derecha y especialmente el PP del señor Azcón han hecho suya esa máxima de que ‘el pueda hacer, que haga", que planteó el expresidente del Gobierno, José María Aznar. "Hemos visto la verdadera cara de Jorge Azcón, que está sediento de poder, de ambición, que se ha bebido la pócima del odio, de la infamia y de la polarización. Tanto que ha competido con la ultraderecha de Vox con el objetivo único de destruir a una adversaria política", criticó Alegría. Por eso, considerando que Aragón "no merece esa forma de hacer política", la socialista pidió llenar las urnas "de puños y rosas" para cambiarla.

Los receptores de estos dardos, la ultraderacha de Vox también llenó en su mitin en la plaza de la Seo. Sin una sola bandera aragonesa en el público y con dos intervenciones de Alejandro Nolasco, candidato a la Presidencia, y Santiago Morón, líder en la provincia de Zaragoza, que sumaron apenas 10 minutos, Santiago Abascal se dio un último paseo por Aragón, a pesar de que no es él el candidato electoral.

Con un discurso en el que no solo reivindicó los insultos a Pedro Sánchez, sino que se sumó a ellos desde la tribuna -"la madre no tiene la culpa, el lema debería ser que es un chulo de putas"-, Abascal también se permitió dedicar otro insulto al PP de Aragón, tras las acusaciones de los populares de la existencia de una pinza Vox-PSOE, que "nadie se cree": "Payasos, que son unos payasos".

El líder de la extrema derecha insistió en que los problemas de los aragoneses son "idénticos, sin ninguna diferencia" a los del resto de españoles. También hubo un leve tránsito por el trasvase del Ebro, que volvió a defender, aunque esta vez con una ligera referencia a la necesidad de ejecutar una "interconexión de cuencas". "O está con eso o está con el egoísmo separatista", interpeló directamente a Feijóo.

En el ámbito de la izquierda, Jorge Pueyo celebró haber llenado "las plazas, los barrios y los pueblos de ilusión". "Mucha gente nos ha dicho que va a votar a CHA por primera vez, otros que van a volver a hacerlo después de mucho tiempo, y además la respuesta en redes sociales ha sido increíble", celebró. Además, Pueyo hizo un llamamiento a la participación: "Hay que conseguir que el próximo domingo no se quede en casa ningún voto progresista. Sabemos que hay gente pensando en quedarse en casa y no votar, y lo entendemos. Pero los que sí van a votar son los que quieren convertir la sanidad, la educación y la vivienda en un negocio. Esos nunca fallan".

Desde Teruel, el candidato de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, defendió ser el único proyecto que defiende los intereses de la provincia y denunció la actitud de los líderes de los grandes partidos. "Simplemente vienen aquí a sacarnos los votos, como se nos llevan la arcilla, como se nos llevan el mineral de hierro, como se llevaban el carbón. Vienen a sacarnos el voto que es el bien más preciado que tenemos", alertó. "Solo Teruel salva a Teruel", recalcó, después de incidir durante toda la campaña que ellos sí ejercerán como "muro" frente a la ultraderecha de Vox.

También en Teruel cerró su campaña el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, que apeló al "voto moderado" para frenar a Vox. Izquierdo señaló que, frente a la presencia puntual de líderes estatales durante la campaña, el PAR seguirá en Teruel cuando finalice el recuento y se apaguen los focos; y aseguró que su partido mantendrá la dedicación a la provincia "con convicción".

En las fuerzas de izquierdas, Podemos cerró su campaña en Zaragoza entonando la canción "todas las mujeres merecen la paz" en un acto que llenó el centro cívico de La Almozara, un aforo modesto en consonancia con los recintos elegidos por la gran mayoría de las formaciones. En un mitin morado, con todas las intervenciones a cargo de mujeres, la formación volvió a insistir en el voto útil a la izquierda del PSOE. Su candidata, María Goicoechea, se mostró convencida de la posibilidad de entrar en las Cortes. "Acompaña por mujeres poderosas es necesario hacer memoria y saber que es posible lograr lo que buscamos si nos lo proponemos", expresó.

La candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, pidió "frenar el retroceso y abrir un nuevo tiempo político en Aragón". También con el foco en frenar a la ultraderecha, Abengochea defendióque durante la campaña se ha demostrado que existe "una alternativa sólida frente a las políticas de la derecha y la extrema derecha, basada en la defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y la dignidad de la clase trabajadora".

Con el cierre de campaña, la suerte está echada para todos ellos. Solo queda la jornada de reflexión y mañana llega el momento decisivo para Aragón.