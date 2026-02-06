Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026

Aragón se acerca a las primeras elecciones autonómicas anticipadas de su historia. El presidente de la comunidad, Jorge Azcón, decidió adelantar los comicios al 8 de febrero y lanzar el mismo órdago que su homóloga extremeña: finiquitar la legislatura para evitar el fracaso de los presupuestos y convocar a las urnas en busca de una mayoría más amplia que le libere de las ataduras de Vox. El tablero político aragonés está más fragmentado que el extremeño, lo que podría facilitarle al objetivo a Azcón si echa mano de algunos 'partidos bisagra', pero el auge de la formación ultra en todas las comunidades rodea de incógnitas el horizonte electoral.

Ante la obsoleta prohibición que impone la ley electoral, a partir del martes 3 de febrero no se pueden publicar encuestas hasta el cierre de las urnas, por lo que ya se puede comprobar la fotografía definitiva que arrojan los sondeos.

Las Cortes de Aragón constan de 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta está fijada en los 34 escaños. En las autonómicas de 2023, el PP ganó por seis puntos al PSOE, pero quedó lejos de la mayoría absoluta al obtener 28 parlamentarios, mientras que los socialistas se quedaron con 23 representantes. Vox logró 7 diputados y Chunta Aragonesista consiguió 3 escaños, los mismos que la coalición Aragón Existe. Otros tres partidos se hicieron con un parlamentario cada uno: Podemos, Izquierda Unida y Partido Aragonés (PAR). Finalmente, Azcón fue investido presidente con el apoyo de Vox y PAR.

El promedio de las encuestas publicadas sobre las elecciones autonómicas otorga al PP una holgada ventaja de 13 puntos sobre el PSOE, que presenta como candidata a la exministra de Educación Pilar Alegría. La distancia entre ambos se ha reducido más de un punto durante de la campaña electoral. Azcón lograría el 37,9% de los votos y los socialistas se quedarían con el 24,7% de los sufragios, lo que significa que, durante la campaña, el PP ha perdido 1,8 puntos y el PSOE ha bajado ocho décimas. Vox se anotaría un fuerte ascenso que le situaría con el 16,4% de las papeletas, el mismo porcentaje que al inicio de la campaña. El resto de formaciones se moverían entre el 3% y el 6,5% de los apoyos.

Traducidos estos promedios a escaños, el PP subiría de 28 a 29 diputados, por lo que se quedaría a cinco votos de la mayoría absoluta. El PSOE, en cambio, caería de 23 a 18 parlamentarios, mientras que Vox crecería de 7 a 12 representantes. Los populares y los ultras han mantenido sus expectativas durante toda la campaña, pero los socialistas han retrocedido dos diputados en estos últimos días. Chunta Aragonesista subiría de 3 a 4 diputados, Aragón-Teruel Existe bajaría de 2 a 3 escaños e IU se mantendría en 1 parlamentario. Podemos y el PAR perderían su representación en las Cortes autonómicas. Sería la primera vez que la histórica formación regionalista desaparecería del hemiciclo. Este promedio puede no sumar 67 escaños debido al redondeo en los cálculos.

Noticias relacionadas

Con estos resultados, aunque Azcón se quedaría más cerca de la mayoría absoluta, necesitaría la ayuda de otras formaciones para repetir como presidente de Aragón y para la gobernabilidad. En concreto, tendría que conseguir el apoyo de Vox o la abstención del PSOE, pues no tendría suficiente con los votos de Aragón-Teruel Existe. A diferencia de Extremadura, el espacio a la izquierda del PSOE concurre dividido a las elecciones aragoneses tras el fracaso del frente amplio: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde se presentan por separado.