Exteriores
Sánchez volverá a viajar a la India del 17 al 19 de febrero para participar en una cumbre sobre IA
El jefe del Ejecutivo también tiene previsto viajar a China el próximo mes de abril, un año después de su última visita
Pedro Sánchez viajará a la India entre los próximos 17 y 19 de febrero, según avanzan a este diario fuentes de Moncloa. La visita coincidirá con el año dual España-India y dentro de su agenda se incluye la participación en una cumbre sobre inteligencia artificial (AI Impact Summit) con otros líderes internacionales en Nueva Delhi. Se trata de la segunda visita en apenas quince meses al país asiático, con quien la UE acaba de cerrar un reciente acuerdo comercial.
El próximo mes de abril, el jefe del Ejecutivo tiene previsto también volver a visitar China. Un año después de su último viaje a Pekín y cinco meses desde la visita de Estado de los Reyes de España. El Gobierno quiere con esta nueva visita anual consolidar la presencia de España al más alto nivel en el continente asiático.
En su último viaje, Sánchez se reunió con el primer ministro Narendra Modi y mantuvo una agenda de fuerte contenido económico con el fin de relanzar las relaciones comerciales de España con la quinta potencia económica mundial. Entonces, la última visita de un presidente del Gobierno de España a este país se remontaba a 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero.
La demanda de India en el sector militar es creciente y España también busca situarse como un socio fiable para impulsar nuevos contratos. De hecho, Sánchez ya inauguró en su visita, junto con el primer ministro indio, Narendra Modi, la planta de Airbus y ATA en Vadodara que se encarga de ensamblar los C-295. Una adjudicación, por valor de 2.202 millones, que es la mayor que realizaba India en el sector de la Defensa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- Multado por enviarle dinero a su hermano: Hacienda castiga estas transferencias bancarias a partir de ahora
- Fiestas pide a Trapaseros que interprete el tema de la 'Super bowl' en la gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- Jorge Rey avisa en qué islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lloverá esta semana
- Micaela Díaz Lima, reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Multado por Hacienda por recibir un Bizum de su madre: la Agencia Tributaria castiga con más de 600 euros estas operaciones que miles de tinerfeños hacen a diario
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños
- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quitó por error la placa del Orgullo en el García Sanabria