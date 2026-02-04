EL PERIÓDICO celebra el último debate a 8 de la campaña electoral en la Cortes de Aragón

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organiza el último debate electoral a 8 de la campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas de este domingo 8 de febrero. En un formato inédito, el debate entre los ocho candidatos de las ocho fuerzas políticas con representación en las Cortes de Aragón se realizará en el hemiciclo del Parlamento aragonés y con público ocupando los escaños.

Los candidatos de los ocho partidos principales que aspiran a conseguir representación el próximo domingo participarán en un evento que podrá seguirse, también, en directo, a través del canal de Youtube de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y en la página web del diario. Es, también, la primera vez que EL PERIÓDICO emite en directo el debate de candidatos en unas elecciones autonómicas.

Todos los partidos y sus cabezas de cartel han confirmado su asistencia a este debate, que comenzará este miércoles a las 10.00 horas, y que se emitirá en riguroso directo.

Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR) debatirán en torno a cuatro bloques temáticos rodeados de 60 ciudadanos y ciudadanas aragoneses, que vivirán en primera persona el debate, ocupando los escaños en los que, en unas semanas, se sentarán los candidatos y el resto de diputados que les acompañan en las listas electorales.

Imagen de archivo del hemiciclo de las Cortes de Aragón, donde se celebra el debate a 8 de EL PERIÓDICO. / Jaime Galindo.

La estructura del debate

El debate estará moderado por los periodistas de política de EL PERIÓDICO Laura Carnicero y Sergio H. Valgañón. Dará comienzo con un minuto inicial en el que los aspirantes a la Presidencia del Gobierno de Aragón expondrán su modelo de futuro para Aragón y, seguidamente, se abrirá el diálogo entre todos en torno a cuatro bloques: Economía y vivienda, Inmigración y políticas sociales, Infraestructuras y Territorio y Búsqueda de consensos.

Cada partido abrirá o cerrará uno de los bloques y, finalmente, los candidatos podrán resumir sus posturas y pedir el voto a los aragoneses en un minuto de oro final.

La previsión es que el debate tenga una duración estimada de unos 100 minutos, con unos 20 minutos por bloque, lo que supone que cada candidato dispondrá, como máximo de 2 minutos y medio para intervenir por cada sección temática.

La participación ciudadana en el debate a 8

Es la primera vez que las Cortes de Aragón acogen en su hemiciclo un debate de estas características en el que, además de los propios políticos, habrá ciudadanos de a pie escuchando los diálogos entre los candidatos. En un ejercicio de apertura y de participación democrática, el Parlamento aragonés abre sus puertas para la celebración de uno de los formatos de intercambio de ideas y de confrontación de proyectos más clásicos de la política y el periodismo.

Además, será el último debate que se emita después de los celebrados en RTVE y del Cara a Cara y el debate a 8 organizados por la CARTV. En esta insólita campaña electoral en la que el peso de los votantes indecisos se sitúa en torno al 20%, puede ser un debate decisivo para que la ciudadanía decante su voto.

Las 60 personas que se instalarán en esos 60 escaños del Parlamento autonómico han sido elegidas a través de un sorteo, organizado por EL PERIÓDICO, en el que era necesario inscribirse previamente para poder participar.

Además, los candidatos estarán arropados por sus equipos desde el palco de invitados, donde también se ubicarán las principales autoridades del Parlamento, como la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, y los miembros de la Mesa de las Cortes.