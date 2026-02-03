Feijóo acusa a Sánchez de "plagiarle" la prohibición de redes a los menores y de "utilizar como rehenes" a los pensionistas

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aprovechó este martes una rueda de prensa conjunta en el aeropuerto de Teruel con el presidente de Aragón y candidato de su partido a las elecciones del próximo domingo en esa comunidad autónoma, Jorge Azcón, para arremeter contra el Gobierno en dos frentes.

De un lado, y casi al mismo tiempo que el Consejo de Ministros daba luz verde al nuevo decreto para revalorizar las pensiones -dividiendo en dos el decreto ómnibus que la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó la semana pasada- acusó al Gobierno de "utilizar a los pensionistas"; y de otro, y en tono sarcástico, reprochó a Pedro Sánchez haberle copiado la idea de prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales, anunciada por el presidente del Gobierno desde Dubai.

Feijóo admitió con cautela no conocer en ese momento "el texto del Consejo de Ministros", pero afirmó que "lo que sí queda claro es que el Gobierno estaba intentando utilizar a los pensionistas para solventar sus problemas políticos". Y aun más, afirmó que "la prioridad es Sánchez y lo secundario son los pensionistas". Para el líder de la oposición, según expresó, "lo lógico era aprobar de forma inmediata la revalorización automática de las pensiones, y lo que pretendía el señor Sánchez era meter veintiún asuntos más, utilizando a los pensionistas como rehenes para condicionar el voto de los diputados españoles".

El presidente del PP advirtió haber "tomado nota" de ese comportamiento del jefe del Ejecutivo, y aseguró que de igual manera lo han hecho los pensionistas, que según manifestó, "no se van a volver a fiar de Sánchez". En síntesis, Feijóo aseguró que "se puede y se debe actualizar de forma automática las pensiones, y no aceptar los chantajes del presidente Sánchez", concluyó.

Sánchez y el copyright

Preguntado por la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores 16 años, y en el mencionado tono sarcástico, Feijóo relató que él mismo hizo esa propuesta "desde Madrid, el mes de noviembre del año pasado. No creo que haga falta ir a Dubai para conocer las propuestas de la oposición, hechas a pocos metros de la Moncloa el año pasado", ironizó ante la sonrisa del propio Azcón.

El líder de los populares afirmó que además de ese anuncio realizado por él mismo, el Grupo Popular presentó una enmienda en ese sentido a la ley de protección del menor, bloqueada en el trámite parlamentario. Una modificación que según explicó planteaba la prohibición de la navegación por internet a los menores de 14 años y solo con autorización paterna entre los 14 y los 16 años. Sin abandonar el sarcasmo, le reclamó a Sánchez que "al menos nos pague el copyright de esa propuesta".

Feijóo tuvo también ocasión de pronunciarse sobre el segundo decreto que impulsa ahora el Gobierno, desgajado ya del que servirá para revalorizar los pensiones. "No entiendo exactamente en qué consiste el acuerdo con el PNV, cuando el PNV ya había votado el decreto de los desahucios del señor Sánchez", le espetó a los peneuvistas. Al hilo de todo ello, Feijóo reflexionó: "Ahora, si una persona tiene una vivienda y no le pagan el alquiler, entonces procede el desahucio. Y si una persona tiene dos viviendas, y no le pagan el alquiler, entonces esa persona tiene que dejar de cobrar el alquiler. ¿Usted cree que esto es un país democrático? Donde un derecho constitucional, como es el derecho a la propiedad, queda anulado por el Gobierno del señor Sánchez, y sus socios", aseveró.

Insistiendo en la misma idea, se interrogó retóricamente: "De verdad que no vamos a cumplir la Constitución, y que un señor que ha trabajado, y que se ha comprado una casa, y con el esfuerzo y el ahorro ha podido comprarse su segunda casa y vive, entre otras cosas, o solo, de esas rentas, ¿no tiene derecho a que le paguen la renta?".

Noticias relacionadas

El líder conservador afirmó que si una familia tiene dificultades para pagar el alquiler, "lo que se tiene que hacer es un proyecto social para facilitar una vivienda social a esa familia, y no decirle a otra que lo que tiene que hacer es no cobrar la renta", concluyó.