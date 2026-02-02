Feijóo cree que "ninguna" autoridad estuvo "al nivel exigible" en la dana y asegura que él cumplió con su "deber"

Alberto Núñez Feijóo ha llegado a la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso dispuesto a afrontar su comparecencia como su primera "sesión de control" al Gobierno. Así, el líder de los populares, citado para dar explicaciones sobre sus contactos con el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón durante el 28 de octubre de 2024, ha aprovechado para cargar contra la gestión del Gobierno, sobre quien ha colocado toda la responsabilidad, y ha dicho que él cumplió con su "deber" y que volvería a actuar de la misma forma. Eso sí, ha concedido que "ninguna de las administraciones responsables estuvieron al nivel exigible".

En una comparecencia de alta tensión, con continuas interrupciones y llamadas al orden, el líder de los populares ha denunciado que la dana, que se cobró la vida de 229 muertes, fue una "emergencia nacional de libro" y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "inhibirse de sus responsabilidades". En este sentido, ha justificado que era el presidente del Gobierno quien tenía las competencias para elevar la catástrofe a emergencia nacional y que no quiso.

Así, preguntado en varias ocasiones sobre por qué no recomendó a Mazón que hiciera la petición de elevar el nivel de emergencia, Feijóo ha dicho que "no" tenía "ninguna autoridad" sobre las decisiones que pudiese tomar el presidente de la Generalitat. "Ni yo ni nadie", ha dicho. A este respecto, ha llegado a reivindicar que él actuó correctamente cuando pidió a Mazón que "diese información a la gente para intentar ordenar e intentar liderar, en lo posible, esa emergencia", negando que su intención fuera controlar el relato público.

"Por tanto, he cumplido, creo, que con el deber que me corresponde", ha indicado. Más tarde ha asegurado que volvería a actuar de la misma manera: "Si volviera a ocurrir, lo volvería a hacer". Además, se ha cuestionado a qué se debe su presencia en la comisión de investigación del Congreso cuando no ha acudido ningún miembro del Gobierno nacional: "¿Quizás yo estoy aquí porque me he puesto en contacto a las 19.59 con el presidente de la Generalitat, a las 20.01 con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y a las 20.31 con el presidente de la Junta de Andalucía con mensajes similares intentando ayudar o intentando saber?".

Reparto de responsabilidades

Tras esta defensa de su gestión, y en un intento de librar a Mazón de toda responsabilidad, ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la "máxima responsable" de la tragedia por su "falta de información adecuada y puntual" sobre la riada y por no estar "ni en el Cecopi ni le diesen información al Cecopi". Además, ha apuntado que él entregó todos los mensajes que intercambió con Mazón en la tarde y la noche del 28 de octubre y que cree que el presidente del Gobierno debería hacer lo mismo con los contactos que mantuvo con la CHJ y con el resto de miembros del Gobierno y con la delegada del Gobierno en la Generalitat Valenciana, Pilar Bernabé.

En la misma línea, Feijóo ha sostenido que Mazón cesó a dos consejeras, entre ellas la responsable de emergencias, y asumió su dimisión un año después de la dana, tras haber enfrentado la reconstrucción. A renglón seguido, ha aprovechado para cuestionar que el Ejecutivo nacional no haya hecho lo mismo ante los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que han dejado 47 víctimas mortales y haya cesado a Óscar Puente. "Me sorprende mucho que no se pida el cese del ministro de Transportes, por mantener el mismo criterio y proporcionalidad", ha dicho.

A este respecto, el líder del PP ha cargado en varias ocasiones contra los socios del Gobierno por "apoyar", "ser cómplices" y "encubridores" del Ejecutivo a la hora de ocultar su responsabilidad. Feijóo se ha enfrentado así al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para recriminarle que si el accidente de Adamuz hubiera pasado bajo la presidencia del PP el diputado ya habría llevado una "trozo de carril" a la comisión para llamarle "asesino".

Disputa por ETA

Uno de los momentos más tensos se ha producido durante el turno del diputado de EH Bildu Oskar Matute. Ante sus primeras preguntas, el líder del PP ha cuestionado al parlamentario abertzale sobre si "tiene alguna información para esclarecer los asesinatos de ETA" y si sigue las órdenes de Arnaldo Otegui, exmiembro de ETA. Pese a los avisos de la presidenta de la comisión sobre que esa cuestión quedaba fuera del tema de debate, Feijóo ha insistido, llegando a ser llamado al orden.