Abascal: "No vamos a olvidar nunca que ETA es una organización criminal y que ha puesto a Sánchez en La Moncloa"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este sábado en un gran acto público en Cuarte de Huerva (Zaragoza) de que "ETA ha puesto a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa", tras la información que apunta a que Bildu ha llegado a un acuerdo con el presidente del Gobierno para solicitar que la banda asesina salga de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

Abascal ha subrayado que "ETA ya no mata porque no le hace falta", después de haber asesinado durante décadas, y ha asegurado que Vox no va a olvidar ni a perdonar", denunciando el intento de "borrar la historia" de España.

Durante su intervención, Abascal ha afirmado que a los aragoneses y al conjunto de los españoles se les quiere imponer "una elección endiablada: o la mafia o la estafa".

"Mafia corrupta"

Asimismo, ha calificado al Gobierno de Sánchez como "una mafia corrupta, mentirosa y traidora", que llegó al poder estafando a los españoles y que ahora impulsa la regularización de medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España, con consecuencias directas sobre la seguridad, los servicios públicos y el acceso a la vivienda.

Frente a ello, el líder de VOX ha señalado "la estafa del Partido Popular", acusándolo de ponerse de acuerdo con el PSOE a la primera de cambio.

Para ello, Abascal ha recordado que el Partido Popular votó a favor de iniciar los trámites de regularización de medio millón de inmigrantes ilegales en el Congreso, y que posteriormente rompió los gobiernos autonómicos con Vox tras haber mentido hasta el último momento sobre el reparto de inmigrantes.

Críticas al PP

En este sentido, ha defendido que su formación abandonó el poder antes que defraudar a sus votantes, algo que --ha subrayado-- "no ha hecho ningún partido en 40 años de democracia española".

El presidente de Vox también ha criticado que el PP pretende ahora oponerse al Pacto Verde y a Mercosur, "pese a haberlos firmado, impulsado y votado en Bruselas durante décadas".

En relación con el agua, Abascal ha asegurado que el trasvase es "un debate falso" y una "guerra del agua" promovida por la izquierda en la que ha caído el Partido Popular. En este sentido, el presidente de Vox ha defendido que "en España hay agua para todos", pero que millones de litros se tiran al mar, y ha reivindicado la interconexión de cuencas como una política nacional coherente.

En este punto, ha criticado al presidente aragonés, Jorge Azcón, por declararse incompetente en unas materias y competente en otras, según le convenga. "Vox dice lo mismo en Aragón, en Murcia y en cualquier lugar de España", ha señalado.

"Trato indecente"

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reprochado los "40 años de mala gestión" del bipartidismo en Aragón, especialmente en materia hidráulica y sanitaria.

Nolasco ha recordado que "jamás se ha invertido" en encauzamientos pese a las riadas sufridas recientemente en municipios como Cadrete, María de Huerva o Azuara, y ha acusado al Gobierno autonómico de aprobar decretos ómnibus que mezclan ayudas a los afectados con subvenciones a sindicatos y patronales, calificándolo de "una canallada".

Además, el candidato de Vox ha señalado como "indecente e inhumano" que pacientes con cáncer de Teruel tengan que desplazarse a Zaragoza para recibir tratamiento mientras se destinan millones de euros a políticas ideológicas.