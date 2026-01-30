El juez reclama a Koldo el disco duro con el volcado de sus teléfonos que le entregó hace una semana porque la UCO lo mezcló con los de su ex mujer

Tras solicitarlo desde casi el inicio de la causa abierta contra él en la Audiencia Nacional, la defensa del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, logró la pasada semana que se le entregara un disco duro que, previsiblemente, le permitiría acceder al contenido de los numerosos dispositivos móviles y archivos que le fueron incautados en febrero de 2024, cuando estalló el caso que lleva su nombre.

Pero la decisión judicial ha dado lugar a nuevas incidencias: problemas técnicos han impedido acceder al contenido, a lo que se suma el hecho de que el volcado no distinguiera entre los móviles de Koldo y los de su ex mujer, Patricia Úriz. Por esa razón, el juez Ismael Moreno ha dictado una resolución este viernes, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en la que requiere a la letrada, Leticia de la Hoz, que "a la mayor brevedad posible, comparezca ante este Juzgado y aporte el disco duro que le fue entregado ".

El dispositivo "se remitirá nuevamente a la fuerza policial actuante a fin de que procedan a llevar a cabo la copia del volcado y clonado de los dispositivos, de manera individualizada por cada uno de los investigados" en la causa, que indaga sobre el pelotazo millonario y las dádivas que pudieron obtener Ábalos, su asesor y el entorno familiar de este último a cambio de adjudicar los contratos de mascarillas para administraciones públicas a la empresa que les señaló el comisionista Víctor de Aldama.

La decisión del titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia supone otro capítulo más en el enrevesado proceso iniciado por la defensa de Koldo para poder acceder al contenido de sus teléfonos una vez han sido analizados por Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La acusación contra el asesor y su jefe, que ha llegado a escalar hasta el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán, se basa en gran parte en las conversaciones mantenidas por Koldo con empresarios y responsables públicos.

La exmujer del exasesor ministerial Koldo García, Patricia Úriz a su salida de la Audiencia Nacional / Javier Lizón / EFE

La decisión del juez Moreno de volver a reclamar el disco duro se produce después de que la abogada De la Hoz presentara sendos escritos, por separado, en representación de sus dos patrocinados. En nombre de la exmujer de Koldo, Patricia Úriz, advirtió que el disco duro entregado a Koldo aparecía material de los dispositivos de ésta y por ello pidió "las oportunas explicaciones acerca de las razones y fundamento de dicha entrega, así como de las medidas adoptadas para garantizar la protección de sus derechos e intereses". Por parte de Koldo manifestó que, en todo caso, le había sido imposible acceder al contenido y reclamaba la facilitación del software necesario para su acceso, así como la devolución de los terminales telefónicos.

Error de la UCO

El juez le responde, que, "si bien es cierto que al hacer la entrega del disco duro en el que se contenían el volcado y clonado de los dispositivos móviles" de Koldo y su exmujer, "erróneamente no se hizo de manera individualizada por cada investigado, entregándose a cada uno de ellos los que correspondería".

No obstante, ante la imposibilidad técnica de acceder considera que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad. "Al no poder acceder al mismo, no se han podido realizar acciones que puedan comprometer la confidencialidad de la información personal", explica. En todo caso, se reclama a la letrada que devuelva el dispositivo, algo que De la Hoz tiene previsto hacer este mismo lunes, según ha señalado a este diario.

El disco duro en cuestión reúne almacenado en tres teléfonos iPhone, un móvil Huawei, un iPad y en el portátil de Koldo. Para que tuviera lugar la devolución del disco duro, el ex asesor ministerial fue trasladado el pasado día 21 a la Audiencia Nacional desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentra en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo desde noviembre junto a su ex jefe Ábalos.