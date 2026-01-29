Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Discurso en Madrid

Felipe VI pide más mujeres en la dirección de empresas y organismos multilaterales: "Necesitamos avanzar más rápido"

El Monarca asegura que, sin una mayor presencia femenina, el sistema seguirá lejos de representar "la verdadera naturaleza y magnitud de la humanidad"

Felipe VI, este jueves, en la inauguración del segundo diálogo GWL Voices for Change And Inclusion, en Madrid.

Felipe VI, este jueves, en la inauguración del segundo diálogo GWL Voices for Change And Inclusion, en Madrid. / "Jesús Hellín " / Europa Press

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI situó este jueves la igualdad de género en el centro del debate sobre el futuro del sistema internacional al reclamar una mayor presencia de mujeres en los puestos de liderazgo de las empresas privadas y en los organismos multilaterales. En la inauguración del II Diálogo Global Women Leading Voices, celebrado en Madrid, el Rey defendió que el avance de las mujeres no es una cuestión simbólica, sino una condición necesaria para reforzar la legitimidad y la eficacia de unas instituciones sometidas a un creciente cuestionamiento. “Necesitamos avanzar más y más rápido”, subrayó, al vincular directamente la igualdad con la reforma del multilateralismo.

El Monarca planteó el debate en términos estratégicos. Por un lado, llamó a “reflexionar sobre la necesidad de un mayor papel o participación de las mujeres" en la representación de "cualquier organismo internacional de gobernanza pública o corporativa". Por otro, defendió la urgencia de “reformar y, con ello, fortalecer el multilateralismo”, especialmente en un momento en el que atraviesa “un intenso escrutinio y un fuerte cuestionamiento” en referencia indirecta al terremoto que está suponiendo el segundo mandato de Donald Trump. De hecho, la igualdad de género también ha sido fuertemente cuestionada y perseguida por el presidente de EEUU y por los partidos de ultraderecha en Occidente. Según el jefe de Estado, sin una mayor presencia femenina, el sistema seguirá lejos de representar “la verdadera naturaleza y magnitud de la humanidad”.

El Rey Felipe VI participa en la inauguración del segundo diálogo GWL Voices for Change And Inclusion (GWL VOICES), a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). GWL Voices es una organización de mujeres líderes de todas las regiones y orígenes comprometidas con la construcción de un sistema internacional basado en la igualdad de género que responda eficazmente a los desafíos actuales del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y los derechos humanos. 29 ENERO 2026 Jesús Hellín / Europa Press 29/01/2026. El Rey Felipe VI;;Jesús Hellín

Felipe VI, a la llegada del acto en Madrid. / Jesús Hellín / Europa Press

Felipe VI apeló a la responsabilidad política de no dejarse arrastrar por el inmovilismo. Cada generación, señaló, convive con el marco multilateral de su tiempo, pero puede optar entre “dejarse llevar simplemente por la inercia” o “asumir la responsabilidad de decidir cómo mejorarlo”. En ese contexto, defendió que un liderazgo más representativo “difícilmente puede considerarse una propuesta poco razonable”, recordando que las mujeres representan “más de la mitad de la población mundial”, aunque esa realidad no se refleja en los niveles más altos de decisión internacional.

El impacto en la "legitimidad"

El Rey citó datos del propio informe Women Leading Voices para ilustrar ese desfase. Desde 1945, solo el 13% de quienes han dirigido organizaciones multilaterales han sido mujeres, pese a algunos avances recientes en los equipos de alta dirección. Un desequilibrio que, a su juicio, lastra la credibilidad del sistema. “Avanzar hacia un liderazgo más representativo no es una acción simbólica, sino una inversión en la legitimidad del sistema”, afirmó, al destacar que la diversidad amplía los puntos de vista, mejora la toma de decisiones y refuerza la confianza pública.

No es la primera vez que el Rey sitúa la igualdad como un eje central de su mensaje institucional. Ya en 2021, durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias, defendió la vigencia de la lucha feminista en un contexto de retrocesos y cuestionamientos. Cuatro años después, el mensaje mantiene la misma línea, pero lo ha proyectado sobre el escenario internacional.

La paridad en la Zarzuela

Ese mensaje no es ajeno a la propia evolución de la Casa del Rey bajo su mandato. Desde que accedió al trono en 2014, Felipe VI ha impulsado una transformación gradual de la cúpula de La Zarzuela que ha desembocado en una dirección prácticamente paritaria. De un equipo formado íntegramente por hombres al final del reinado de Juan Carlos I, se ha pasado a una estructura de 11 altos cargos compuesta hoy por seis hombres y cinco mujeres. El cambio, lejos de ser abrupto, se ha producido mediante relevos progresivos que han ido desmontando esa inercias histórica de la que habló en su discurso.

TEMAS

