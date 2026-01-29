PSOE
El exasesor de Sánchez acusado de acoso sexual comparecerá la semana que viene en el Senado
El ex asesor de Moncloa Francisco Salazar deberá comparecer ante la comisión del Senado para responder sobre su presunta implicación en el 'caso Koldo', según ha anunciado el Partido Popular
El ex asesor de Moncloa y hombre de confianza de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, cesado el año pasado tras las acusaciones de varias subordinadas por presunto acoso sexual, comparecerá la semana que viene en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado, impulsada por el Partido Popular (PP) gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Así lo ha anunciado el Grupo Popular, que concreta que Salazar acudirá a la comisión el jueves 5 de febrero para, en palabras de los populares, "que rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo, ya que era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE", en referencia al coche en el que Sánchez realizó su campaña para las primarias socialistas del año 2017, en las que se alzó con la secretaría general del partido tras derrotar a Susana Díaz, a la sazón presidenta de la Junta de Andalucía.
"Paco Salazar no es un desconocido para Sánchez: es el quinto miembro del Peugeot. Uno más de su banda junto a Ábalos, Cerdán y Koldo", aseveran los populares al respecto.
Al día siguiente de Salazar, el viernes 6 de febrero, declarará otra estrecha colaboradora del presidente del Gobierno, Susana Sumelzo, actual secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe. En esta caso, la razón para llamarla a declarar, dentro de la miscelánea en la que el PP ha convertido esta comisión, en la que declaró a finales del año pasado el propio jefe del Ejecutivo, son "las ayudas del Ministerio de Transición Ecológica a Forestalia, una de las empresas registradas por la UCO en busca de contratos públicos y expedientes irregulares en el llamado 'caso SEPI'".
Los populares vinculan así a Forestalia con la socialista aragonesa: "La matriz de este gigante energético tiene diferentes contratos de cuenta corriente con sociedades vinculadas o dependientes para recibir apoyo de financiación necesaria para abordar sus planes y sufragar su operativa. Entre ellas, se encuentra Sumelzo SA., que actúa como prestamista desde hace casi siete años".
