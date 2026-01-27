Testigos propuestos por el fiscal ratifican ante el tribunal la participación de Pujol Ferrusola en negocios en México y Gabón

El juicio a la familia Pujol por la fortuna oculta en Andorra se le está complicando al fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo. Como todas las vistas los primeros testigos en comparecer son los propuestos por las acusaciones que en este caso ejerce el ministerio público y la Abogacía del Estado. Buena parte de los que han declarado este martes ente el tribunal han ratificado ante el juez la participación de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán del mismo nombre, en los principales negocios bajo sospechas: Azul de Cortés en México y proyectos de electricidad en Gabón. En ambos participó Isolux Corsán, cuyo expresidente Luis Delso, también se sienta en el banquillo de los acusados. Sin embargo, la compraventa de unas fincas en Madrid, al igual que otras en l'Hospitalet de Llobregat, están poniendo en apuros al hijo del exmandatario. Dos testigos han relatado que la constructora Isolux les "impuso" la contratación de una de sus empresas de Pujol Ferrusola y el pago de más de 697.000 euros (según la factura) porque "si no la operación no salía adelante".

El primer testigo en declarar este martes ha sido Julio Bonis, quien firmó en México los fideicomisos necesarios para poner en marcha la operación Azul de Cortés, en la que Luis Delso y su vicepresidente hasta 2016, José Gomis Cañete, contaron como socio con el primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Ferrusola, con el que lograron multiplicar por seis sus beneficios. El propio Gomis Cañete declaró como testigo ante el tribunal la importante rentabilidad que les había generado la operación, consistente en el desarrollo de un complejo turístico en Baja California, con 4.000 viviendas, hoteles, campos de golf y otros servicios.

Bonis, gerente único de Juandro Consultores, una de las empresas que impulsó el proyecto Azul Cortés, ha explicado que conoció a Pujol Ferrusola a través de su padre, el expresidente Jordi Pujol Soley, al que, como dirigente y fundador de Coalición Canaria, acudió en 1993 para que le prestase uno de sus diputados en el Congreso para formar grupo parlamentario. La formación insular había sacado en esas elecciones cuatro diputados y le faltaba uno, que fue cedido por CiU. A partir de ahí, Bonis cultivó la amistad con el exmandatario catalán.

En su declaración ante el tribunal Bonis justificó todas las operaciones y justificó su participación en el operativo en que para poder actuar en México al menos se debe residir en el país, circunstancia que él cumplía. Para Anticorrupción actuó como testaferro de Jordi Pujol Ferrusola, porque con su empresa se desviaron beneficios de Isolux Corsán hacia el primogénito y los entonces directivos de la constructora beneficiados.

Por su parte, Carlos Jaime Pages, que firmó contratos con Juandro Consultores, en nombre de Costa Perla y Costa Cortez, empresas con las que cobró por su labor de supervisión de los contratos necesarios para Azul de Cortés, pero no recordaba detalles, dado el tiempo transcurrido desde 2006 hasta ahora.

Gabón y las fincas de Madrid

El olvido y los problemas de audición están siendo una constante en el juicio. Este martes el que mayor dificultad para escuchar ha mostrado ha sido José Augusto Anes Ferreira, que ha necesitado que una funcionaria se pusiera a su lado para reproducirle las preguntas que le hacía el tribunal y los abogados. Anes fue representante de Isolux en África, en relación con el proyecto de redes eléctricas en Gabón. Ha explicado que Delso le presentó a Pujol Ferrusola, que fue quien les propuso invertir en el país africano y les presentó a los hermanos Duró, que contribuyeron a que Isolux pusiera en marcha sus negocios. Insistió que se pagó a Project Marketing, una de las empresas del hijo del expresidente, pero que desconocía lo que hizo Pujol Ferrusola.

Los dos testigos que han puesto en aprietos a Pujol Ferrusola, Lorenzo Carlos Méndez y María del Carmen Tejedor García, que han relatado que la construtora Insolux les impuso la contratación de Imisa, una de las mercantiles del hijo del expresidente, para llevar a cabo una operación dde compra de unas fincas en Madrid y en Villaverde. En la contabilidad de Imisa figura una factura del 3 de diciembre de 2001 por un importe de 697.174 euros dirigida a la sociedad Adhoc Estrategia, que intervino en la transacción. Méndez ha admitido que no conocía a Imisa.

También ha declarado el senador de CiU y expresidente del Puerto de Tarragona, el abogado Lluis Badia, que ha admitido que participó, junto con Pujol Ferrusola y otras personas, en la creación de una sociedad vinculada a un proyecto turístico en Croacia (Croatagna). Él invirtió, según datos oficiales 710.000 euros y, al cabo de un tiempo recuperó ese capital. Este testigo se ha desvinculado de la operación de Puerto de Rosario impulsada por el hijo del expresidente y en la concesión de algunas adjudiciaciones en el Puerto de Tarragona cuando él era su presidente. "De eso se encargaba el director del puerto", ha repetido varias veces.