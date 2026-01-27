La Fiscalía pide investigar los bienes de Montoro y su mujer y las cuentas de Equipo Económico hasta 2025

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona en el que reclama al magistrado que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, que solicite a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados y de sus cónyuges, entre ellos del exministro Cristóbal Montoro. El resto de afectados por esta petición son ex cargos de Hacienda o personas vinculadas al despacho antes denominado Equipo Económico: Ruiz Gallud Salvador, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz y Ricardo Montoro, hermano del extitular de Hacienda.

Las pesquisas se incardinan en la causa abierta desde 2018 en relación con la actividad de Equipo Económico (después denominado Global Afteli), que fue fundado en 2006 por quien fuera hasta dos veces ministro de Hacienda con el PP, y se centran en una docena de supuestos delitos de corrupción. La fiscal Carmen García Cerdá, que también ha reclamado información sobre Felipe Martínez Rico y Covadonga Gómez Garrido, pretende ahora "conocer el detalle de los bienes de titularidad de la sociedad conyugal de los investigados".

Anticorrupción hace esta petición al constatar que el informe de la Agencia Tributaria ha revelado "la existencia de capitulaciones matrimoniales por algún socio, pactando el régimen de separación de bienes, lo que llevó al reparto de activos". Por esta razón, considera que hay que determinar si entre ellos se pueden encontrar las participaciones en Equipo Económico, patrimonio de origen ilícito o bienes para su decomiso. Es necesario disponer de la escritura pública correspondiente para conocer los detalles del reparto en lo relativo a Equipo Económico, así como el valor asignado a las participaciones del socio que firmó las capitulaciones", dice la representante de Anticorrupción.

El juez Rus levantó el secreto sobre esta investigación el pasado mes de junio, momento en el que imputó formalmente al ex ministro y a gran parte de su equipo en Hacienda y en el despacho profesional, a los que acusa de intervenir influir decisivamente en reformas legislativas favorables", en primer término para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM).

El presidente y CEO de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, durante la primera jornada de la XIV edición de Spain Investors Day, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

Fuentes de la defensa señalan a este diario que la última prórroga para la investigación iniciada por el juez finalizaba este mismo jueves, 29 de enero, y que por ello ya había remitido un escrito a las partes, con fecha del pasado día 15, solicitando que se pronunciaran sobre la conveniencia o no de extender las pesquisas. A resultas de esta consulta se produce la petición de diligencias de la fiscal, con fecha del pasado jueves 22, que además se pretende que alcancen a las cuentas Equipo Económico de 2025.

Justificación de la Fiscalía

En un segundo escrito al que también ha tenido acceso esta redacción, la fiscal recuerda que las defensas han venido solicitando plazos de hasta 3 meses para instruirse de la causa, "y han estado presentando recursos de reforma y apelación, tras suspensión de plazos, contra muchas de las resoluciones del instructor, que aún no han podido ser resueltos".

Frente a dichos recursos, que cuestionan el origen de la causa y el largo tiempo de la investigación en secreto, la Fiscalía defiende la legalidad del "hallazgo casual" de los Mossos d'Esquadra durante un registro en la empresa gasista de Tarragona que desveló la existencia de la trama que salpica a Montoro.

"La propia investigación demanda nuevas diligencias, entre estas las que se deriven de la propia personación de aquellos investigados, declaración de testigos, diligencias recomendadas por la Unidad de Apoyo a la Fiscalia de la AEAT, etc.", agrega. Todo ello no es posible realizarlo antes del próximo jueves, por lo que García Cerdá solicita una nueva prórroga de seis meses.

Hasta 2025

El Ministerio Público también ha reclamado que se pida a la empresa Equipo Económico "las hojas registrales completas, memorias, cuentas anuales entre 2008 y 2025 y aquella otra documentación anexa a las mismas hasta 2025".

Asimismo, el escrito firmado por la fiscal García Cerdá recuerda que entre las conclusiones de los informes de la Agencia Tributaria se apuntaba que las personas que adquirieron las participaciones sociales de Equipo Económico crearon sociedades mercantiles a través de las cuales han facturado importantes cantidades de dinero en concepto de prestaciones de servicios a este despacho". Y por eso considera necesario que se solicite de los Registros Mercantiles "las hojas registrales completas" de estas sociedades, así como "las escrituras de constitución y titularidad real de las misms.

Pide también las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales, así como de nombramiento del órgano de administración de la sociedad y toda la documentación anexa a tales escrituras".

Empresas gasísticas

La instrucción ha desvelado hasta el momento que las personas que dirigen Equipo Económico formarían parte de una organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", algo que habría conseguido, según la Fiscalía Anticorrupción, para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que lograron incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Equipo Ecónomico / EPC

Por ello, la fiscal también solicita al juez que reclame de los Registros Mercantiles procedentes l"as hojas registrales completas (con nombramiento de los órganos de administración)" Air Liquide S.A., Air Liquide Medicinal, Carburos Metálicos, Abelló Linde S.A., Praxair España (actualmente Nippon Gases España) S.L, Praxair Euroholding, Messer Ibéica de Gases SAU y de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales.

Igualmente, interesa que las empresas gasísticas aporten "estudios, trabajos y demás documentación acreditativa de la prestación de servicios efectuada por Equipo Económico/Global Afteli junto con todas las facturas emitidas y los documentos que acrediten su pago". También quiere copia de los documentos acreditativos de las comunicaciones mantenidas entre la empresa gasística correspondiente, o la asociación a la que pertenece, y los socios o trabajadores tanto del despacho como de los órganos investigados en el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributos y de la propia Agencia Tributario, a lo que habría que sumar copia "de la normativa interna relativa a pago a proveedores".

La fiscal pide, asimismo, que los Mossos D'Esquadra que incorporen a la causa los correos, y sus adjuntos, mencionados en los informes de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía especial de la Agencia Tributaria, por formar parte también del material probatorio, y también que se reclame a Hacienda los correos de un servidor en concreto que por el momento "no pueden visionarse".