Un exdirector de la Generalitat rechaza que la familia Pujol le presionara para lograr una autorización medioambiental

El juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley se ha reanudado este lunes en la Audiencia Nacional con la comparecencia de una cuarentena de testigos, la mayoría de ellos vinculados a negocios en los que intervino el primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola. Uno de ellos ha sido el ex director general de Qualitat Ambiental de la Generalitat Alfonso Manuel López Salguero, quien firmó la autorización medioambiental para una empresa vinculada al matrimonio de Jordi Pujol Ferrusola y Mercès Gironès. Este exalto cargo catalán negó haber percibido presiones de la familia Pujol, ni de los empresarios que administraban esta sociedad, los imputados Gustavo Buesa y Josep Mayola.

La Generalitat otorgó a Gestió i Recuperació de Terrenys el 21 de octubre de 2002 la autorización ambiental para este complejo de residuos en una finca de Tivissa (Ribera d'Ebre). Según la Fiscalía Anticorrupción, esta mercantil fue presuntamente utilizada en una operativa de compraventa de participaciones simulada con la empresa Active Traslation, controlada por Pujol Ferrusola y Gironès. A través de este entramado, precisa el ministerio público, el primogénito del expresidente y su mujer (ahora divorciados) obtuvieron una plusvalía de más de 5,2 millones de euros. La acusación pública sostiene que no consta una razón económica real y, por lo tanto, se trató de una estrategia para el afloramiento de fondos de origen ilícito.

El ex director general de Qualitat Ambiental de la Generalitat ha explicado los pasos que son necesarios para obtener la autorización medioambiental y al mostrarle la documentación que él había firmado ha aclarado que se cumplieron con todos los trámites legales necesarios. La empresa Gestió i Recuperació de Terrenys fue vendida por Buesa y Mayola dos después de la concesión de la autorización medioambiental (diciembre de 2004) a la mercantil Recuperació de Pedreres, que estaba participada en un 80% por la constructora FCC. Un exdirectivo de FCC ha admitido el juicio que se realizó esa compra de Gestió i Recuperació, precisamente por la importancia desa autorización medioambiental. Recalcó que ellos firmaron con Buesa y Mayola, pero desconocían las transacciones que en el seno de la firma se habían realizado Active Traslation, controlada por el primogénito del expresidente y su esposa. "No sabía nada de las operaciones anteriores", ha asegurado. Los 15 millones de euros que FCC pagó por la compañía, según este testigo, era un "precio de mercado".

La operación de Gabón

En la sesión de este lunes salió a relucir otra de las operaciones que, en opinión de la fiscalía, sirvieron para que la familia Pujol presuntamente blanquearan fondos cuyo origen serían supuestas comisiones por la adjudicación de obra pública. Uno de esos negocios en los que intervino como consultor Pujol Ferrusola era un proyecto de electrificación promovido por la empresa Isolux en Gabón. Las empresas del primogénito del presidente cobraron más de 600.000 euros, según la fiscalía. Dos exdirectivos de Isolux ha reconocido que Pujol Ferrusola participó como intermediario en el proyecto y que los contratos no eran simulados. El que fuera director jurídico de la constructora entre 2004 y 2017, Cristian Gómez, ha aseverado: "No me consta la relación de los contratos de Gabón con la adjudicación de obra pública en Catalunya. Otro exdirectivo de la empresa, Álvaro Rengifo, ha reconocido que se contrató a la empresa de Pujol Ferrusola-Mercè Gironés por los contactos "importantes" que tenía en el país africano y por su ayuda a la hora de presentar su oferta sobre el proyecto.

Otros testigos que participaron en compra venta de solares o de plantas solares han negado o no se han acordado si en esas operaciones había intervenido Pujol Ferrusola o alguna de sus empresas. Sin embargo, una testigo propietaria de unos terrenos en l'Hospitalet de Llobregat ha reconocido que el padre de Mercè Gironès, Ramón Gironès, se le presentó un día reclamando una comisión de un 3% por la venta de un solar y que al final le pagó 162.000 euros, tras comprobar la veracidad su intermediación a través de una tercera persona, pues su padre ya había fallecido.

Cuentas en Andorra

El próximo jueves está previsto que entre en escena las cuentas en Andorra donde la familia Pujol ocultó su fortuna. Uno de los principales testimonios será el periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta, que fue quien publicó el 7 de julio de 2015 un pantallazo con movimientos bancarios de cuentas de la esposa del expresidente, la fallecida Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos en la Banca Privada d'Andorra (BPA).

Ese mismo día, el asesor fiscal de los Pujol mantuvo una reunión con los abogados de la familia para diseñar una estrategia para regularizar ante Hacienda los fondos en Andorra. El expresidente confesó el 25 de julio. Además, comparecerá en esta misma sesión una mujer que aparece como titular formal de una cuenta en Andorra, aunque la fiscalía sostiene que los fondos pertenecían realmente a Pujol Ferrusola. Los depositados en esa cuenta presuntamente fueron usados para comprar diamantes.