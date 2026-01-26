El juez del caso Villarejo rechaza volver a imputar a Cospedal en la Operación Kitchen

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado la solicitud del PSOE de volver a interrogar en calidad de imputada a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la causa en la que investiga las cloacas policiales y cuyo principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo, tras la aparición de nuevos audios en los que la política habla con él en relación a ciertos episodios cuando menos cuestionables, como la 'Operación Cataluña' o el caso Kitchen. El magistrado no aprecia en ninguna de las grabaciones "datos relevantes" que le lleven a investigar otra vez a la número dos del partido bajo la presidencia de Mariano Rajoy que llegó a estar imputada, pero luego fue exonerada.

El juez Piña, que hace suyo el informe de Anticorrupción, también rechaza citar como investigados, al exmarido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, y al representante legal del PP. La resolución se muestra muy dura con la acusación popular que ejerce el PSOE, cuya petición tacha de "contraria a la verdad" y "errónea en los términos en los que se presenta”. Añade que su derecho de acción no le permite "alcanzar" el "carácter injurioso" que utiliza contra él, así como contra Anticorrupción, al llegar a atribuirles una "ocultación de pruebas incriminatorias”, afirmación que, según el magistrado, "aparece desmentida en el propio curso de los autos”. En uno de sus escritos el PSOE afirmaba que quienes se niegan a rechazar la imputación de Cospedal a partir de estos audios "quedarán retratados para la historia judicial de este país como una verdadera 'Operación salvar a Cospedal' y al partido que representaba".

En su auto, el juez considera que esas acusaciones afectan “al honor de este instructor” y "menguan la confianza de la ciudadanía en la justicia". “El examen de lo solicitado, la comprobación del conocimiento y disposición de las grabaciones por la acusación particular del PSOE, quien las utilizó en diversos recursos formulados, solo pone de manifiesto la intencionalidad de deslegitimar a este instructor y al ministerio fiscal en la tramitación de este procedimiento, acusándole de hechos de enorme gravedad que no se corresponden con las actuaciones, trasladando a la opinión pública, de un modo perverso, un intento de protección de la señora Cospedal que no se desprende de lo actuado [...] y como la propia Sala de lo Penal ha tenido ocasión de manifestar con anterioridad”, subraya.

El exomisario José Manuel Villarejo. / Europa Press

Sin datos relevantes

El magistrado repasa su actuación desde que sustituyó al Manuel García Castellón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 y señala que los audios en los que se basa el PSOE para solicitar las diligencias no son nuevos, porque ya se encontraban en las actuaciones, además de que se obtuvieron en fuentes abiertas, lo que les resta valor probatorio, y “sin que la audición completa de los mismos aporte nuevos elementos relevantes”. El magistrado explica que, además de ser publicados por varios medios, aparecieron en el canal de Telegram del eurodiputado Alvise Pérez, con cuatro causas abiertas en el Tribunal Supremo, y fueron aportados por el empresario Javier Pérez Dolset, imputado junto a la militante socialista Leire Díez en la causa en la que se investiga si buscaron desacreditar al teniente coronel Antonio Balas por dirigir las investigaciones que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, y a varios fiscales Anticorrupción.

El auto precisa que los tres audios objeto de examen no constituyen elementos nuevos para motivar una instrucción independiente a la denominada Operación Kitchen (el operativo policial para espiar al tesorero del PP Luis Bárcenas y evitar que colaborara con la investigación del caso Gürtel) para solicitar una acumulación posterior a ese procedimiento, que ya se encuentra en la Sala de lo Penal pendiente de juicio.

Dos de esos audios, recuerda el magistrado, ya los examinó y por auto de 13 de septiembre de 2022 rechazó reabrir la causa para Cospedal, una decisión refrendada por la Sala de lo Penal. El tercero de los audios, añade, carece de relevancia penal para una reapertura, al no contener elementos incriminatorios, sin perjuicio de la incidencia política que pueda tener. Para el PSOE en cambio en ellos se aprecia la relación existente entre ambos, que no distinguen entre partido y gobierno y afirma que "a lo largo de la conversación pasan sin solución de continuidad de hablar de los papeles de Bárcenas (tema que les preocupa enormemente en ese momento) a hablar de la guerra sucia contra los catalanistas, ofreciendo información reservada sobre los catalanes para su publicación a condición de que no se publique la información que Luis Bárcenas, por distintas vías, está facilitando a la prensa sobre los pagos en B del Partido Popular y quien los recibe".

El auto, en cambio, resta relevancia hasta al audio en el que Villarejo muestra a Cospedal los problemas que le supone la investigación que se le estaba realizando sobre sus cuentas bancarias, y ella manifiesta que se pondrá en contacto con el ministro de Economía, en ese momento Luis de Guindos, y con la Fiscalía General del Estado.

Sin incidencia

“Ninguna constancia hay de que realizara esas gestiones, pues el procedimiento contra el señor Villarejo no tuvo paralización ni incidencia alguna en ambos ámbitos". Sus "cuentas bancarias fueron objeto de investigación, bloqueo y embargos, y su detención se produce siete semanas después instada por la Fiscalía Anticorrupción. La mera manifestación 'me voy a ocupar de eso' no es suficiente para deducir la existencia de una acción destinada a su realización, que de haberse efectuado podría ser calificada como un delito de tráfico de influencias, pero como observamos por el curso de los hechos, no hay ninguna evidencia que dicha intervención se produjera y tuviera incidencia en la situación procesal del señor Villarejo”, concluye la resolución.

Según el magistrado, el examen conjunto de las tres conversaciones entre Villarejo y Cospedal en las que se basaba el PSOE para reclamar su imputación no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída en relación con Cospedal. El conjunto de las mismas, como ya ha manifestado la Sala en resoluciones anteriores, dice el juez, se centra en el interés de los interlocutores en paralizar la publicación en medios de comunicación de la contabilidad registrada por Bárcenas, a la que se refieren como la "libretita", "sin que se pueda observar un encargo por la señora Cospedal al comisario Villarejo para la realización de actuaciones delictivas que requiriesen la reapertura o el inicio de una nueva investigación".