Sánchez asume "todas" las responsabilidades tras los accidentes ferroviarios y llama a restablecer la confianza de los usuarios

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo está asumiendo "desde el primer momento" todas sus responsabilidades tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) en el que han fallecido 45 personas y trabajará por restablecer la confianza en la alta velocidad. Al plantearle qué responsabilidad asume el Gobierno tras ese accidente y el que ha habido también en Gelida (Barcelona), el jefe del Ejecutivo ha respondido: "Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia".

Sánchez se ha referido a este accidente en la rueda de prensa posterior a la reunión de líderes de la Unión Europea que ha analizado la actitud común ante exigencias de Estados Unidos como las relativas a Groenlandia, y durante la que muchos lideres europeos le han trasladado en persona su solidaridad y sus condolencias.

La alta velocidad, un orgullo

Ha añadido que la alta velocidad en España es un orgullo para todo el país y una prioridad para su Gobierno porque mejora la forma de moverse por España, y van a trabajar por restablecer la confianza en ella por parte de la ciudadanía. De hecho, la inversión en mantenimiento de la alta velocidad se dispara tras la liberalización: el gasto por kilómetro ha crecido un 17% desde 2023. La entrada de los nuevos operadores Iryo y Ouigo, entre 2021 y 2022, y el aumento de frecuencias ha obligado a los responsables de Transportes y Adif a dedicar un mayor presupuesto a acondicionar las líneas.

"El daño es irreparable, pero las víctimas van a contar siempre con el Gobierno ayudando en lo que haga falta y, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis a las que nos hemos enfrentado", ha añadido. Y esa forma ha explicado que es con absoluta empatía hacia las víctimas, con transparencia, con cooperación entre instituciones ya que hay competencias repartidas, y con eficacia.

Unidad institucional

Sánchez ha vuelto a trasladar su solidaridad con las personas que han perdido un ser querido tanto en el accidente de Adamuz como en el de Gelida, y a insistir en que el Gobierno va a actuar con respeto a las víctimas, unidad institucional, rigor técnico y máxima transparencia.

De la misma forma, ha agradecido la labor de todos los servidores públicos y los ciudadanos de a pie que se han volcado ante la tragedia con generosidad, humanidad y profesionalidad.

Investigación en curso

En este contexto de asunción de responsabilidades y transparencia, el Gobierno creará "en breve" la autoridad de investigación independiente de accidentes de tren, avión y barco. De hecho, la actual Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) desaparecerá para dar paso a la nueva autoridad independiente, que estará bajo el organigrama del Ministerio de Política Territorial y tendrá su sede fuera de Madrid.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que si el accidente de Adamuz fue causado por un defecto en la infraestructura, “surgió de súbito, justo antes de que se produjera el descarrilamiento, y no dio la cara antes”. Puente ya había admitido que "no se descarta nada en el accidente de Adamuz, pero es una posibilidad innegable que el estado de la vía pueda ser la causa".