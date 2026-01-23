Juanma Moreno elude la confrontación pero urge a investigar la tragedia de Adamuz: "Necesitamos saber qué ocurrió"

"Dos no se pelean si uno no quiere, y todos tenemos que poner de nuestra parte". La gestión de emergencias del accidente de trenes de Adamuz, coordinada por la Junta de Andalucía, ha destacado por el escenario de "coordinación y lealtad" entre todos dispositivos desplegados y especialmente entre el Gobierno de Juanma Moreno y el del presidente, Pedro Sánchez. Incluso se pudo ver al ministro Óscar Puente aplaudiendo la respuesta del ejecutivo de Moreno en contraste con otras crisis que se han registrado a nivel nacional, especialmente la Dana de Valencia. Hubo visita conjunta a la zona cero del accidente e incluso un acuerdo para celebrar un funeral de Estado en Huelva, la provincia más afectada por la tragedia, el próximo 31 de enero.

Han sido cuatro días "centrados en las víctimas" que se cerraron este jueves con la finalización del dispositivo de emergencia una vez que fueron recuperados los dos últimos cuerpos que elevaron la cifra final de fallecidos a 45. "Estamos de luto oficial. Hace apenas unas horas hemos extraído los cadáveres. No soy de polémicas y menos en un día como hoy", zanjó Juanma Moreno en su comparecencia para poner fin al dispositivo de emergencia al ser preguntado si exigiría responsabilidades o si estaba de acuerdo con las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien denunciando "una ley del silencio" que debía romperse.

La investigación con "rigor y transparencia"

Pero sin entrar en la confrontación el presidente andaluz sí apuntó en su comparecencia para desactivar el plan de emergencia dos cuestiones que van a marcar el debate político en torno al siniestro en las próximas semanas y a los que ya ha apuntado la dirección nacional del PP. Por un lado, la investigación que debe aclarar las causas del siniestro y determinar si tiene o no relación con el estado de las vías de alta velocidad que discurren por Andalucía.

"Hay dos investigaciones abiertas y espero y deseo que cuanto antes arrojen luz sobre lo ocurrido. Es imprescindible para el restablecimiento de las víctimas y ante el nivel de desconfianza que se ha generado sobre los ferrocarriles", apuntó el presidente andaluz, quien evitó no obstante entrar en cualquier hipótesis sobre lo ocurrido a la espera de los informes.

"Ha habido un accidente grave que ha traído como consecuencia 45 personas que han perdido la vida. Requiere de máximo rigor y transparencia. Es una exigencia que hace la sociedad española, y es lógica, razonable y oportuna. Tienen que poner lo mejor de sí mismos para arrojar luz. Necesitamos saber qué ha pasado. Pero esperaremos a que se desarrollen las investigaciones. Hasta ahora nos hemos centrado en las víctimas y familiares", completó el presidente. De momento, la Junta no se plantea abrir ningún tipo de reclamación contra Adif o el Ministerio por lo ocurrido.

"El aislamiento de Andalucía tiene un impacto"

El segundo eje es el foco que este grave accidente ha puesto sobre la situación de la red ferroviaria andaluza y especialmente las consecuencias inmediatas que tiene. Al menos hasta principios de febrero, no se retomarán las conexiones entre Andalucía y Madrid.

"Somos la comunidad más afectada y la alta velocidad es clave para nuestro futuro. El aislamiento hasta febrero y el hecho de que haya sucedido en Andalucía tiene un impacto. Se deben reforzar todas las líneas de alta velocidad y ferrocarril", apuntó el presidente andaluz.