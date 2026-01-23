Feijóo denuncia "caos" en el Gobierno en una "semana negra" en España: "El estado de las vías es reflejo del estado de la nación"

Finalizado ya el luto oficial por el accidente mortal de Adamuz, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido en Génova a un "equipo de seguimiento de la crisis ferroviaria" con el objetivo de fijar la posición del partido sobre la gestión del Gobierno ante lo que el propio Feijóo bautiza ya como una "semana negra" en España, tras la muerte de 46 personas en dos accidentes de trenes, el del domingo en el municipio cordobés y un segundo el martes en Catalunya.

En una rueda de prensa posterior al encuentro, Feijóo ha hablado de una "falta de liderazgo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un "caos" en el país y de una "falta de información" sobre uno de los mayores accidentes que ha vivido el país, refiriéndose al choque de trenes en Córdoba. Sin embargo, ha insistido en que no es momento de pedir "responsabilidades", sino de exigir transparencia y explicaciones, más aun después de conocerse unas primeras informaciones que apuntan a que el carril podría haber estado "fracturado" antes del accidente.

El dirigente popular ha asegurado que, pasados los días prudenciales, el Ejecutivo central debe empezar a esclarecer toda la información que tiene acerca del accidente y, sobre todo, garantizar la seguridad del sistema ferroviario. Su principal crítica es que, a su juicio, Sánchez "desaparece" cuando "aumentan los interrogantes", lo que incrementa la "preocupación" de los ciudadanos. "Cinco días después de la tragedia, el responsable del Gobierno no ha aclarado nada sobre lo ocurrido; eso no es aceptable, ni desde el punto de vista institucional ni humano", ha declarado Feijóo. "El Gobierno no esclarece casi nada, multiplica la inquietud y genera caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden; cuanto más actúan, más asustan”, ha añadido.

El PP ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en el Congreso la próxima semana para que los responsables del Gobierno rindan cuentas: "El Gobierno tiene que asumir la magnitud de lo que está pasando; el estado de las vías refleja el estado de la nación", ha espetado. Dos horas después, el presidente del Gobierno ha registrado su solicitud para comparecer en el Congreso.

No pide dimisiones

El líder de la oposición ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central, con la mirada puesta más en Sánchez que en el ministro de Transportes, Óscar Puente, de quien no ha pedido, de momento, la dimisión, aunque sí ha puntualizado que fue un "error" ponerlo en el cargo. Para Feijóo, hay dos cuestiones distintas en las que el Gobierno ha actuado "mal" y "tarde". Lo ha hecho al ofrecer versiones "confusas y contradictorias [como los distintos cambios de velocidad en el Ave Madrid-Barcelona]", en vez de emplear, a su juicio, un "relato firme y consistente"; y también al no poder asegurar todavía, pasados cinco días, que el sistema ferroviario es seguro.

"La sensación de normalidad no es posible, creíble ni admisible: ¿cómo puede asegurar que no se repetirá si no saben las causas?", se ha preguntado Feijóo. Pero no ha sido la única pregunta que ha lanzado a Sánchez. Hasta 20 interrogantes ha puesto encima de la mesa el líder de la oposición para sostener su tesis sobre la falta de información y concluir que, ante las advertencias de los maquinistas sobre el estado de las vías, lo sucedido el lunes en el municipio cordobés es una "decisión política". Según ha añadido, el "deterioro no es accidental", sino una "secuencia", al haberse "ignorado" las peticiones de los maquinistas. "No es mala suerte, es mala política, es una incapacidad patente de su gestión", ha rematado.

Por ese motivo, y tras haberse puesto en contacto telefónicamente el jueves con el secretario general de SEMAF -el sindicato mayoritario de maquinistas en España-, Diego Martín, Feijóo ha emplazado a Sánchez a abrir un diálogo "real" y "constructivo" con el sector, que ha llamado a una huelga general los días 9, 10 y 11 de febrero para reclamar que se garantice la seguridad de la red.

Distancias con Vox

Pese al largo listado de críticas lanzadas desde Génova, Feijóo también ha hecho equilibrios para justificar su papel desde la oposición en un asunto tan delicado y ha insistido varias veces en que ahora "no es momento de pedir responsabilidades", pero sí de exigir explicaciones. "Lo urgente ahora es que dé la cara el presidente del Gobierno", ha apuntado.

De ahí que, pese a la presión, no haya pedido dimisiones. Una lógica que lo aparta también de los postulados de Vox, que optó por no aferrarse a los días de luto decretados por el Gobierno y se desmarcó de la tregua asumida por el arco parlamentario -incluido el PP- durante las 48 horas posteriores al episodio trágico. Así se ha decidido también en la reunión, en la que han participado el vicesecretario del partido con competencias en Transportes, Juan Bravo; el expresidente de Renfe Pablo Vázquez, distintos expertos en gestión ferroviaria, así como Ester Muñoz y Alicia García, portavoces del PP en el Congreso y el Senado.

"Toca hacer una oposición responsable y humana: no caben frivolidades, ni pagar publicidad para imponer un relato partidista, ni caben bromas. Eso solo añade dolor al dolor. A diferencia de otros partidos con otras tragedias, no hemos hecho lo mismo". Así ha iniciado su rueda de prensa el líder del PP, tras poner en valor la gestión de su barón andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante el episodio.

Apoyo a la Generalitat

Feijóo también ha lanzado un gesto de solidaridad hacia Catalunya, donde el martes falleció un maquinista en prácticas de 27 años por un accidente ferroviario, y ha urgido al Ministerio de Transportes a asumir la responsabilidad de ese suceso, al asegurar que el muro de contención que provocó el accidente le pertenece. "Esas infraestructuras son de Adif; no le corresponde a la Generalitat. Cada uno debe asumir sus responsabilidades", ha apostillado Feijóo. Y ha rematado, de nuevo, en favor del Govern del PSC: "Trasladar los hechos a la Generalitat es de una frivolidad intensa".