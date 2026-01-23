Feijóo comparecerá el 2 de febrero ante la comisión de investigación sobre la dana

La Mesa de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024 que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia ha citado finalmente para el próximo 2 de febrero por la mañana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tendrá que dar explicaciones sobre sus contactos con el expresidente valenciano Carlos Mazón aquellos días, así como sus declaraciones públicas posteriores.

La cita, cuya fecha ha sido acordada este viernes por el órgano rector -con mayoría de PSOE y Sumar- tendrá lugar en plena campaña electoral de las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero. Los partidos que solicitaron la comparecencia del líder de la oposición piden que aclare qué información recibió Feijóo, pues él mismo dijo que había estado informado “a tiempo real” por el expresidente esa misma tarde.

Sin embargo, los mensajes aportados por el líder popular a la jueza de Catarroja que investiga lo sucedido, Nuria Ruiz Tobarra, demuestran que la primera comunicación con Mazón se dio a las 19.59 horas. Eso es poco antes de las 20.11 horas, cuando se envió la alerta a los móviles y momento en que al menos 156 personas habían muerto y otras 37 estaban en situación crítica. Los 'whatsapp' intercambiados entre los dos dirigentes también revelan que a las 23.25 horas, Mazón le dijo al presidente popular que ya había "víctimas mortales", pese a que en la comisión, el expresidente aseguró que no lo supo hasta la madrugada.

Feijóo reconoció en su declaración ante la jueza que la información "en tiempo real" que le dio Mazón el 29 de octubre del 2024, el día del temporal, se limitó a 23 mensajes intercambiados en tres horas y media, y no en un relato detallado de la emergencia desde el lunes 28 y el mismo 29 de octubre, como aseguró en una comparecencia ante periodistas en una visita en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) de l'Eliana llevada a cabo el 31 de octubre. También admitió que no se enteró de los problemas que causaba la dana hasta muy entrada la tarde y que por eso decidió comunicarse con Mazón, así que el entonces presidente autonómico no lo informó el lunes 28 de octubre del 2024. "Esta fecha fue un error", dijo por escrito. Sin embargo, dijo a la jueza que Mazón no cambió de versión, sino que hizo "concreciones con minutaje de las actuaciones".

La comisión en el Congreso también interrogará por segunda vez el 9 de febrero a José Manuel Cuenca, que fue jefe de Gabinete del 'popular' Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat y al que ahora ha vuelto a contratar como asesor para su oficina de expresidente.