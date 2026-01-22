Vox se querella contra el presidente y la expresidenta de ADIF por homicidio y otros cinco delitos que relacionan con la tragedia de Adamuz

Vox ha venido a sumarse a las acciones penales ya emprendidas por otros organismos frente a la tragedia ferroviaria en Adamuz y ha presentado querella contra la expresidenta de Adif, Pardo de Vera y el actual responsable de este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Marco de la Peña, por un total de seis delitos entre los que se incluyen el de homicidio imprudente.

Los de Santiago Abascal consideran a ambos responsables de una grave negligencia por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias, según han anunciado este jueves en un comunicado. Piden a la jueza la declaración de los responsables de ADIF, pero también que cite como testigos al actual ministro de Transportes, Oscar Puente, a su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos y también al que fuera su asesor Koldo García.

Requieren también que se solicite "al ministro de Transportes y al presidente del Gobierno y al presidente de Andalucía a entregar todas las comunicaciones escritas entre sí, por cualquier medio durante el período indicado, por teléfono, WhatsApp, Telegram, o cualquier otro sistema de comunicación análogo, correo electrónico, así como los oficios remitidos por conducto reglamentario entre ellos" como consecuencia del accidente.

Además de un delito de homicidio imprudente por imprudencia grave, Vox atribuye a Pardo de Vera --ya imputada en la trama Koldo por presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública realizadas por este organismo-- y el actual responsable del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por delitos contra los trabajadores por infracción muy grave del deber de cuidado. Agrega los delitos de prevaricación (por omisión) malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en contrataciones públicas.

En la querella, Vox afirma que la pérdida de vidas, las lesiones de víctimas, y la restitución de la confianza de los usuarios en la utilización del tren obligan a analizar el estado de la red ferroviaria en todo el trayecto, así como el procedimiento de toma de decisiones relacionadas con el accidente que ha costado la vida a al menos 43 personas. Agregan que es "evidente la responsabilidad de los querellados" dada la existencia de un resultado objetivo como son los fallecimientos, lesionados, y los daños materiales vinculados al accidente en la localidad cordobesa.

Avisos de maquinistas

En su nota de prensa, la formación política alude a los diferentes avisos "que se han producido a lo largo de los últimos meses (incluso años) en referencia a las incidencias y averías que se han producido en el tramo donde ha sucedido el brutal accidente: por parte de los maquinistas, el sindicato MAF, InfoAdif y numerosos usuarios".

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España).

Estos avisos también son señalados en otras acciones penales que ya se han presentado ante el juzgado de Montoro que asume la investigación como es la denuncia de Liberum, que se dirige contra Pedro Lekuona, director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF); David Gómez, director corporativo de Seguridad en la Circulación de ADIF; y Francisco Martín, subdirector de Circulación alta velocidad de ADIF. Esta organización les atribuye delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones y un delito contra derechos de los trabajadores.

Ante la jueza que ha realizado las primeras diligencias --relacionadas con el levantamiento e identificación de los cadáveres y la recopilación de datos de los heridos--, además de recibir el resultado de las primeras investigaciones de la Guardia Civil también se han personado otras organizaciones habituales en las causas judiciales que se mantienen abiertas contra el Gobierno y el entorno del presidente Pedro Sánchez, como son Iuistitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias.

Rotura de carril

La querella de Vox, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO y se extiende a lo largo de 49 páginas, incide en algunos aspectos que ya han trascendido de la investigación. Así, señala que "la investigación encontró ya a mediodía del lunes 19 de enero, una rotura del carril y traviesas rotas en un punto concreto que llamaron su atención".

Subraya que "los carriles de las vías de alta velocidad se sueldan para dar continuidad a la marcha del tren y reducir al mínimo la fricción entre la infraestructura y el apoyo de trenes que, como el Frecciarossa, pesan en vacío 500 toneladas, circulando cada vez con mayor frecuencia por los 4.000 kilómetros de la red".

Trabajos de rescate de los convoyes de trenes accidentados en la zona del suceso en Adamuz (Córdoba). A 22 de enero de 2026, Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). La Guardia Civil mantiene este jueves la búsqueda para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba), unas labores que abarca desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías.

Igualmente, apunta que "la velocidad a la que circulaban los trenes era inferior a los 250 kilómetros por hora que permite el tramo recto de Adamuz donde el tren de Iryo se salió de la vía". A lo que agrega que "se ha podido observar en las últimas horas que todas las ruedas del Iryo accidentado presentan marcas del tamaño de una moneda de 50 céntimos entre la cabeza tractora y el coche 6, que descarriló".

Mensajes de ADIF y adjudicaciones

La acción penal incluye una transcripción delos audios de la caja negra extraída del tren de Iryo 6189 ha revelado las dos llamadas del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha en el momento del accidente; así como varias decenas de mensajes del propio ADIF (con nombre de usuario @InfoAdif en la red social X), en las que "se observan incidencias y retrasos en los últimos meses y años, justo en Adamuz, lugar del accidente".

Según el partido, la adjudicación de contratos por parte de ADIF debe ser analizada de forma exhaustiva en este caso, "teniendo en cuenta, que hay más que sólidos indicios de que la misma está afectada de actuación delictiva por parte, al menos de la querellada, derivada de la investigación" seguida sobre la parte del caso Koldo que ya investiga la Audiencia Nacional, en la que está imputada Pardo de Vera.