El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y Koldo, porque el "caudal de indicios" contra ellos "no deja de crecer con cada nueva información"

A la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no le han convencido los argumentos de la defensa del exministro José Luis Ábalos y del que era su asesor Koldo García y ambos permanecerán en prisión, y rechaza los recursos de apelación que ambos interpusieron contra la decisión del juez Leopoldo Puente de enviarles a la cárcel de Soto del Real. Los magistrados señalan que "el caudal de indicios no ha dejado de crecer con cada nueva información disponible" y eso hace que sean "más sólidos" los indicios contra ambos.

En sendos autos, la Sala de Apelación encargada de resolver los recursos contra las decisiones del instructor, tras la vista que celebró el pasado jueves para que los abogados expusieran de viva voz sus argumentos contra el encarcelamiento, considera que la situación de prisión acordada el pasado día 27 de noviembre es la adecuada para evitar el alto riesgo existente de que ambos puedan sustraerse a la acción de la justicia, dada "la gravedad de las penas solicitadas" en su contra por las acusaciones, la "solidez de los indicios que las sustentan y la inminencia de la celebración del juicio oral" por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes.

Graves delitos

Los magistrados, tras destacar "la existencia de graves delitos en la presente causa (organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación-", afirman que "el caudal de indicios no ha dejado de crecer con cada nueva información disponible", lo que hace que sean "más sólidos los indicios que se refieren a la participación de José Luis Ábalos Meco en tales delitos".

Añade que "la gravedad de la pena que pudiera imponérsele al investigado ya no es una posibilidad más o menos cercana sino una realidad". Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, mientras que la acusación popular eleva su petición a 30 años para cada uno de los dos. Y, por si hubiera alguna duda, dice que "a la probabilidad de una condena se suma la proximidad de la celebración del juicio oral ante esta Sala Segunda del Tribunal Supremo para acabar de dibujar un escenario en el que el riesgo de fuga es muy elevado".

La Sala de Apelación, formada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, cree "oportuno recordar que el relato acusatorio no se sustenta en la palabra" del comisionista Víctor de Aldama, porque "para empezar, nada tienen que ver sus declaraciones con el delito de malversación o tráfico de influencias de los que se acusa a José Luis Ábalos, conductas en las que Víctor de Aldama no interviene", en referencia a la pieza relativa a irregularidades en adjudicaciones de obra pública, en la que también está imputado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Aldama se autoincrimina

"Sí lo hace en el cohecho, delito del que se autoincrimina, reconociendo unos pagos a Koldo García y a José Luis Ábalos que han sido adverados por otros testimonios y documentos, recogidos con detalle en los informes de la unidad policial, esos informes que el recurrente descalifica como meras 'cábalas', 'suposiciones' y 'elucubraciones', objeto - asegura- de no pocas tergiversaciones y manipulaciones de la realidad y sobre cuyo contenido podrá sin duda" su defensa "interrogar a sus autores en el juicio oral", explican los autos. Y destacan la importancia que para la investigación ha tenido el documento con obras marcadas con fosforito "en colores chillones" en las que presuntamente hubo amaños.

La Sala de Apelación escuchó el jueves pasado los argumentos del exfiscal de la Audiencia Nacional y hasta ese día abogado de Ábalos, Carlos Bautista, y de Leticia de la Hoz, en nombre de Koldo. Enfrente tuvieron al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la acusación popular unificada, a la que representa el abogado del PP, que impugnaron los recursos de apelación y solicitaron confirmar la situación de prisión sin fianza.