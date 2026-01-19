Elecciones en Aragón
PP y PSOE posponen su inicio de campaña electoral en Aragón por la tragedia de Adamuz
Las dos formaciones aseguran conversaciones con otros partidos y avanzan que el inicio de la carrera al 8F se dará el viernes por la mañana
S. H. V.
Zaragoza
Ni PP ni PSOE celebrarán este jueves por la noche la tradicional pegada de carteles con las que se inician las campañas electorales. Ambas formaciones han hecho llegar a los medios sendos comunicados en los que aseguran que han cancelado sus próximos actos electorales, incluido ese comienzo, en solidaridad con la tragedia ferroviaria de Adamuz, que registra 39 personas fallecidas y decenas de heridos.
- El CD Tenerife pagó 15.000 euros al Zamora por acceder a jugar con su equipación reserva
- La ecotasa en el Parque Nacional del Teide entra en vigor desde este lunes
- Registro en un chalé de lujo de Tenerife
- El CD Tenerife ya tiene un acuerdo con Iván Chapela, que busca salir del Burgos CF
- La inquietud danesa por Groenlandia llega hasta Canarias
- La Aemet pone en aviso amarillo a Tenerife por vientos y oleaje: las rachas podrán superar los 100 kilómetros hora en el Teide
- Los Rodeos acumula 26 vuelos retrasados o cancelados y 11 desvíos a Tenerife Sur
- ¿Qué artistas internacionales actuarán en la gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026?