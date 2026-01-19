Koldo saldrá de la cárcel este miércoles para recoger en persona los dispositivos analizados por la UCO

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, sea trasladado desde la cárcel de Soto del Real al Juzgado Central de Instrucción número 2 para entregarle en persona un disco duro con copia del contenido varios dispositivos móviles que les fueron intervenidos.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado acuerda el traslado desde el centro penitenciario en el que ingresó por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente el pasado 27 de noviembre ante el "extremo" riesgo de fuga que representa la inmediatez del juicio por las irregularidades en la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes.

El juez responde así tras informarle la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Dirección General de la Guardia Civil que le entregarán "un disco duro con copia del contenido de varios dispositivos móviles intervenidos al investigado".

El magistrado afirma que "visto su contenido, hágase entrega, personalmente a dicho investigado, del mencionado disco duro, citándole ante este Juzgado para el próximo día 21 de enero" para lo que puede estar presente su abogada, Leticia de la Hoz. "Constando que Koldo García Izaguirre se encuentra interno en el Centro Penitenciario Madrid V, a disposición del Tribunal Supremo, líbrese oficio dirigido a dicho centro para su traslado el día y hora señalado a retirar el mencionado disco duro".