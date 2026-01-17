Pintadas
Sánchez lamenta la profanación de la tumba de las Trece Rosas y las amenazas a la periodista Sarah Santaolalla
El monumento en honor de las trece mujeres fusiladas al inicio de la dictadura franquista, ubicado en el cementerio civil de Madrid, ha aparecido con la pintada "Sara Santaolalla RIP", en referencia a la analista política
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado el acto vandálico que se ha cometido en la tumba de las Trece Rosas, ubicada en el Cementerio Civil de la Almudena de Madrid, tras aparecer este sábado con pintadas.
En concreto, el monumento levantado en honor de las trece mujeres fusiladas al inicio de la dictadura franquista ha amanecido con pintadas en rojo que decían "Sara Santaolalla RIP", en referencia a la analista política, habitual en las tertulias televisivas.
A través de la red social X, el presidente del Gobierno ha condenado estos actos, que cree que suponen cruzar "una línea intolerable", al mismo tiempo que ha trasladado su solidaridad a Santaolalla.
"Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable. El odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia. Mi solidaridad con Sarah Santaolalla. No estás sola", ha escrito.
- Turistas extranjeros se quedan sin otro lugar donde comprar drogas en Tenerife
- La Aemet anuncia lluvias persistentes en Tenerife con vientos muy fuertes en el Teide
- El nuevo pulmón verde de Santa Cruz tendrá 155 árboles y 800 arbustos
- Txus Vidorreta, entrenador del CB Canarias: 'Lo que me ha dicho el club es que tenemos que medir mucho el gasto
- Atracan con una patacabra una tienda en la madrugada de este viernes en Tenerife
- Artistas confirmados para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- La Lotería Nacional reparte 30.000 euros en Tenerife
- El público gaditano del teatro Falla se ríe de Los Legías del Carnaval de Tenerife al grito de 'campeones, campeones