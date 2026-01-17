Irene Montero, sobre la polémica de IU y Sumar: "Lo que fragmenta a la izquierda es pedir el voto para después regalárselo al PSOE"

Los ecos de las palabras del coordinador estatal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, sobre Sumar siguen resonando en el panorama político español. Este sábado ha sido preguntada a este respecto la líder de Podemos y secretaria política de la formación morada, Irene Montero, quien ha estado presente un acto en Zaragoza enmarcado dentro de la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. "Todo el mundo sabe cuál es la opinión que tiene Podemos de este Gobierno y de los partidos que integran este Gobierno", ha declarado.

Fue este viernes cuando Maíllo declaró en público que los partidos que integran la coalición Sumar -IU, Más Madrid, los comunes y el propio movimiento Sumar- llevan tiempo conversando sobre la "necesidad de ir más allá", en unas declaraciones en las que el líder de IU viene a dar por amortizada la herramienta política con la que Yolanda Díaz se presentó a las pasadas elecciones generales de 2023.

Preguntada por si la desaparición de Sumar "facilitaría" la coordinación entre Podemos e Izquierda Unida, Montero ha evitado pronunciarse y ha declarado "que lo que España necesita" es que la gente "que defiende los servicios públicos" tenga "una opción política a la que votar". Y esa opción, en opinión de Montero, es Podemos, evidentemente, cerrando la puerta de nuevo al regreso a la fórmula con la que se originó Unidas Podemos. Eso sí, Montero no ha quiso mencionar directamente el nombre de ninguna de las dos formaciones por las que se le preguntaba.

"Lo que fragmenta a la izquierda"

"Para mí, el problema de la izquierda y lo que fragmenta a la izquierda es pedirle el voto a la gente de izquierdas para luego regalárselo al Partido Socialista", ha dicho tras ser preguntada por este asunto. "Aunque solo sea por la cantidad de veces que nos preguntan, todo el mundo sabe cuál es la opinión que tiene Podemos de este Gobierno y de los partidos que integran este Gobierno. Nosotros pensamos que la vivienda es un derecho, no un negocio, y por tanto creemos que los partidos del Gobierno (entre los que se encuentra IU) están haciendo muy mal las cosas y que no tienen perdón", ha añadido.

Así, Montero ha señalado desde el centro cívico de La Almozara que "España y Aragón" necesitan "una izquierda que llame genocidio al genocidio" y que no tome medidas "para aparentar, sino medidas reales que frenen el genocidio". En ese sentido, la líder de Podemos, acompañada por la candidata de la formación a las elecciones autonómicas, María Goikoetxea, Ione Belarra, Serigne Mbayé y Reema Souqy -esta última representante de la Casa Palestina en Zaragoza-, ha presentado una iniciativa popular para recoger firmas y presionar a la Unión Europea para que rompa relaciones con "el estado terrorista de Israel".